Caixa Cultural comemora 45 anos com celebração especial

Aniversário da CAIXA Cultural contou com a abertura da exposição World Press Photo 2025, que teve fotojornalistas brasileiros entre os premiados. Celebração incluiu novos acordos de cooperação cultural com Iphan e Ibram

André Coelho: feeling para capturar o instante certo da emoção - (crédito: Minervino Júnior/CB)
André Coelho: feeling para capturar o instante certo da emoção - (crédito: Minervino Júnior/CB)

A CAIXA Cultural Brasília iniciou as comemorações por seus 45 anos de atividades. A abertura oficial contou com cerimônia, obliteração de selos comemorativos pelos Correios, apresentação da cantora Josyara e a inauguração da exposição itinerante World Press Photo 2025, que segue em cartaz até 5 de outubro, com entrada gratuita.

Entre os anúncios feitos no evento, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, destacou a assinatura de acordos inéditos de cooperação cultural com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). "Esses acordos reconhecem que nossos espaços são plataformas de divulgação cultural e abrem caminhos para a circulação de acervos públicos do Brasil", festejou.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, realçou a importância da instituição como referência para a política cultural do país. "Vai muito além de ser uma instituição financeira. Ela é um farol de esperança e inclusão, promovendo cidadania e desenvolvimento humano. Ao apoiar a arte e a cultura, a CAIXA sinaliza a importância que dá ao nosso povo, à sua memória e às suas expressões", declarou.

13/08/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Caixa Cultural aniversário de 45 anos e lançameto da exposição fotográfica World Press Photo. Ministra da Cultura Margareth Menezes
A ministra da Cultura, Margareth Menezes, realçou a importância da instituição como referência para a política cultural do país (foto: Minervino Júnior/CB)
 

 

Olhares brasileiros

O evento foi impulsionado pela abertura da World Press Photo 2025, que celebra seus 70 anos com uma estrutura renovada e premiando três vencedores por categoria em seis regiões do planeta. 

O fotojornalista gaúcho Anselmo Cunha, da Agência France-Presse, um dos vencedores brasileiros do concurso, relatou a trajetória até registrar a imagem premiada: um Boeing 727-200 cercado pelas águas da enchente no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. O trabalho teve peso emocional: Cunha cresceu no bairro Moinhos de Vento, um dos mais atingidos pela enchente, e viu a tragédia devastar a região.

"Foi difícil trabalhar nesse cenário, mas era importante registrar para que o mundo soubesse e para que a história não fosse esquecida. A preparação veio da garra e da vontade de mostrar essa realidade", disse Cunha.

Anselmo Cunha, fotojornalista gaúcho
O fotojornalista gaúcho Anselmo Cunha, da Agência France-Presse, um dos vencedores brasileiros do concurso (foto: Minervino Júnior/CB)

Outro premiado do evento, o fotógrafo André Coelho, da agência espanhola EFE, venceu com uma imagem registrada no Engenhão, no Rio de Janeiro, durante a final da Libertadores de 2023 — que ocorria em Buenos Aires — quando o estádio foi aberto para torcedores do Botafogo assistirem à partida em telões.

"Era um momento de compartilhar o amor pelo clube com pessoas que nunca tinham se visto antes. Não me interessava fotografar o jogo, mas sim capturar os sentimentos e expressões das pessoas. Não se trata apenas de técnica, mas de ter o feeling para reconhecer o instante certo", explicou Coelho. 

 

13/08/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Caixa Cultural aniversário de 45 anos e lançameto da exposição fotográfica World Press Photo. André Coelho Fotojornalista
"Não me interessava fotografar o jogo, mas sim capturar os sentimentos e expressões das pessoas", disse André Coelho (foto: Minervino Júnior/CB)

 

Arte com voz

Em meio às comemorações, a exposição se une à campanha Feminicídio Zero, dando visibilidade a imagens que denunciam a violência de gênero e celebram a força feminina. Entre as obras, Corpos femininos como campos de batalha, de Cinzia Canneri, e Terra sem mulheres, de Kiana Hayeri, ecoam como gritos silenciosos que ninguém pode ignorar.

Para a produtora cultural Raquel Fonseca, esse papel educativo e socialmente engajado do Conjunto Cultural da Caixa é essencial. "O sentimento é de pertencer a uma trajetória marcante, evolutiva, democrática e diversa. A Caixa Cultural promove sem preconceito a cultura que nos identifica, que não só entretém, mas que forma plateia e fortalece nossas raízes culturais — tanto regionais quanto nacionais", concluiu.

 

Não perca!

A programação de aniversário segue durante todo o mês, com apresentações musicais, espetáculos teatrais, novas mostras e atividades educativas. Até outubro, a World Press Photo 2025 reúne 42 projetos vencedores do 68º Concurso Anual, com fotografias de 31 países sobre temas como política, gênero, conflitos, migração e mudanças climáticas. 

A CAIXA Cultural oferece visitas mediadas aos sábados e domingos, e, de terça a domingo, das 9h às 20h, visitantes individuais ou pequenos grupos podem solicitar mediações espontâneas na recepção. 

