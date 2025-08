Fabrício Carpinejar participa do "Sempre Um Papo" na CAIXA Cultural

Caixa Cultural Brasília recebe Fabrício Carpinejar no projeto literário "Sempre Um Papo" - (crédito: Divulgação)

Nesta quarta-feira (6/8), a CAIXA Cultural Brasília recebe o escritor Fabrício Carpinejar para mais uma edição do projeto literário Sempre Um Papo, que promove encontros entre autores consagrados e o público leitor. A conversa, mediada pelo jornalista Matheus Leitão, acontece às 19h30 e será seguida por sessão de autógrafos. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos uma hora antes na bilheteria do teatro.

O encontro marca o lançamento de seu novo livoo, Se eu soubesse: Para maiores de 40 anos, uma obra que propõe uma jornada íntima por temas como envelhecimento, reconciliação com o passado e a busca por serenidade na maturidade. Com sua escrita marcada pelo lirismo e pela franqueza emocional, Carpinejar constrói um mosaico de memórias, reflexões e afeto. O autor revisita episódios da infância e adolescência, ao mesmo tempo em que lança olhares sensíveis sobre temas como casamento, luto, paternidade e recomeços.

Com mais de 50 obras publicadas e uma carreira que transita entre a crônica, a poesia, e o jornalismo literário, Fabrício Carpinejar é um dos nomes mais prolíficos da literatura brasileira contemporânea. Natural de Caxias do Sul (RS) e radicado em Belo Horizonte, ele já foi agraciado com prêmios como o Jabuti, o Açorianos de Literatura e o Cecília Meireles. Seu estilo direto e emocional conquistou leitores de diferentes gerações — e seus livros já ultrapassaram a marca de 1 milhão de exemplares vendidos.

Ao longo do livro “Se eu soubesse”, Carpinejar adota uma estrutura de pequenos capítulos que se assemelham a sessões de terapia em voz alta, oferecendo ao leitor conselhos e confissões que dialogam com as inquietações da vida adulta. Longe de fórmulas prontas, ele propõe uma escuta generosa de si mesmo, apontando a importância de cultivar a gratidão e o perdão em um tempo marcado pela pressa e pelo excesso de ruído.

A mediação da conversa será feita por Matheus Leitão, jornalista reconhecido por sua atuação investigativa e autor do livro Em nome dos pais. Com passagem por veículos como Folha de S.Paulo, Correio Braziliense e Veja, Leitão traz para o debate um olhar atento e sensível às dimensões políticas e afetivas da escrita autobiográfica, um dos pilares do novo trabalho de Carpinejar.

O projeto Sempre Um Papo, criado em 1986 pelo jornalista Afonso Borges, soma mais de 8 mil edições realizadas em 30 cidades brasileiras. Só em Brasília, entre 2003 e 2009, o projeto recebeu nomes como Luis Fernando Verissimo, Zuenir Ventura e Lya Luft. Recentemente, passaram pela CAIXA Cultural Brasília convidados como o escritor Itamar Vieira Junior e o líder indígena Ailton Krenak.

A edição com Fabrício Carpinejar integra a programação especial dos 45 anos da CAIXA Cultural, cuja primeira unidade foi inaugurada em Brasília. Ao longo de agosto, uma série de eventos — incluindo exposições, shows, teatro e debates — marca as comemorações da instituição, que hoje está presente também em cidades como São Paulo, Salvador e Recife.

