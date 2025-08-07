Fotos vencedoras do World Press Photo serão expostas na Caixa Cultural

A partir da próxima quinta-feira (14/8) até o dia 5 de outubro, será realizada na Caixa Cultural a exposição das fotografias vencedoras do World Press Photo 2025. A mostra ocorre em comemoração aos 45 anos da Caixa Cultural na cidade. A visitação é gratuita e acontece de terça a domingo, das 9h às 21h.

A representante da World Press Photo no Brasil, Flávia Moretti, reflete sobre o impacto de trazer a exposição para Brasília: “Trazer a World Press Photo a Brasília, no marco dos 45 anos da CAIXA Cultural, é reafirmar o compromisso com a cultura, a liberdade de expressão e os direitos humanos”.

Três fotógrafos brasileiros estão entre os premiados: Amanda Perobelli, André Coelho e Anselmo Cunha. Suas fotos dizem respeito à enchente ocorrida no Rio Grande do Sul, em 2024, e a alegria da torcida do Botafogo após a conquista da Libertadores.

“Ela captura, em um só clique, amor, paixão, empatia e esperança — desde o pai que beija a barriga da esposa até desconhecidos se abraçando em êxtase. É mais que uma comemoração: é uma celebração da vida através do futebol”, fala Moretti sobre a fotografia da torcida do Botafogo.

O Brasil, no entanto, não aparece apenas nas obras dos brasileiros. Fotógrafos estrangeiros registraram temas como a grande seca na Amazônia e a participação do surfista Gabriel Medina nas olimpíadas de Paris. Ao todo, fotógrafos de 31 nacionalidades são contemplados na exposição.

Flávia ainda fala sobre a presença significativa do Brasil nas fotos premiadas: “O Brasil se destacou por retratar crises climáticas urgentes, como as enchentes no Sul e a seca na Amazônia, em trabalhos marcantes de fotógrafos como Anselmo Cunha, Amanda Perobelli e Musuk Nolte”.

Na quinta-feira (14/8), dia de abertura da exposição, será oferecida uma visita guiada pelos fotógrafos André Coelho e Anselmo Cunha, que têm suas fotografias exibidas no espaço, e por Joana Klaus, jornalista e gerente de conteúdo da World Press Photo Brasil. André Coelho foi premiado com a imagem Torcida do Botafogo: Orgulho e Glória, e Anselmo Cunha foi reconhecido pela imagem Aeronave em Pista Inundada.

“A exposição convida o público a refletir sobre temas como migração, crise climática e desigualdade de gênero — e a enxergar o mundo com mais empatia e consciência”, conclui a representante.

Serviço

Exposição World Press Photo 2025

Da próxima quinta-feira (4/8) a 5 de outubro, de terça a domingo, das 9h às 21h, na CAIXA Cultural Brasília. Entrada gratuita. Não recomendado para menores de 12 anos.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel