Neoenergia realiza manutenção no Lago Sul nesta quinta-feira (17/8)

Caso o trabalho termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio - (crédito: Neoenergia/Divulgação)

A Neoenergia programou para esta quinta-feira (14/8) a manutenção da rede elétrica que atenderá a SHIS QI 2, do Lago Sul. O serviço será realizado das 10h às 16h. O objetivo é garantir melhoria e manutenção na rede elétrica da região.

Caso os trabalhos sejam finalizados antes do horário previsto, o fornecimento de energia voltará a ser restabelecido sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, eventuais quedas de energia também podem ocorrer de forma inesperada em alguma outra região.

Nestes casos, a população pode acionar a Neoenergia pelo telefone 116 e registrar a ocorrência. Pessoas com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo telefone 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.