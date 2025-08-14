InícioCidades DF
MANUTENÇÃO

Neoenergia realiza manutenção no Lago Sul nesta quinta-feira (17/8)

Manutenção será operada das 10h às 16h e visa a manutenção da rede elétrica da região

Caso o trabalho termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio - (crédito: Neoenergia/Divulgação)
Caso o trabalho termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio - (crédito: Neoenergia/Divulgação)

A Neoenergia programou para esta quinta-feira (14/8) a manutenção da rede elétrica que atenderá a SHIS QI 2, do Lago Sul. O serviço será realizado das 10h às 16h. O objetivo é garantir melhoria e manutenção na rede elétrica da região.

Caso os trabalhos sejam finalizados antes do horário previsto, o fornecimento de energia voltará a ser restabelecido sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, eventuais quedas de energia também podem ocorrer de forma inesperada em alguma outra região. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nestes casos, a população pode acionar a Neoenergia pelo telefone 116 e registrar a ocorrência. Pessoas com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo telefone 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado. 

Saiba Mais

Nathália Queiroz

Repórter na editoria de Cidades, advogada com especialização em Direito Penal e Criminologia pela PUCRS e jornalista em formação pelo CEUB. Atuou como repórter em coluna de segurança pública no Metrópoles.

Por Nathália Queiroz
postado em 14/08/2025 07:00
x