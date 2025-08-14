Acumulou! Mega-Sena sorteia R$ 47 milhões nesta quinta-feira (14/8)

Chegou a hora de marcar os números e tentar a sorte! A Caixa Econômica Federal realizou, nessa terça-feira (12/8), o sorteio das seis dezenas do concurso 2900 da Mega-Sena. O prêmio para quem acertasse todas as seis dezenas era de R$ 39.295.966,90, mas não houve sortudo. Acumulada, a bolada foi para R$ 47 milhões, que pode sair no próximo sorteio, nesta quinta (14/8), a partir das 20h.
O concurso 2900, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, sorteou os números 33, 50, 54, 55, 59 e 60. O jogador precisa acertar as seis dezenas para ganhar o prêmio integral.
No último sorteio, seis apostas acertaram a quina e levaram para casa R$40.487,59 cada no Distrito Federal. As loterias onde os sortudos apostaram ficam em Taguatinga, na Loteria M Norte, Loteria do Bicalho e Nenens Chopp; no Plano Piloto, na Loteria Conjunto Nacional; e em Vicente Pires, na lotérica Palácio da Sorte. Um dos jogos foi feito pela internet. No entorno, em Águas Lindas de Goiás, uma aposta também acertou a quina.