Grupo que aplicava golpe contra idosos no DF é alvo de operação

A operação foi realizada por meio da 6ª Delegacia de Polícia - Paranoá - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, nesta sexta-feira (8/8), a Operação Fim da Linha para desarticular um grupo criminoso que aplicava golpes contra idosos. Disfarçados de agentes sociais, os golpistas simulavam o oferecimento de cadastros para programas sociais do governo do DF, apresentando-se como facilitadores do acesso a supostos benefícios públicos. Com essa falsa promessa, eles ganhavam a confiança das vítimas e conseguiam obter cópias de documentos pessoais e informações sigilosas.

As investigações já identificaram pelo menos 11 ocorrências de estelionato, todas como mesmo modus operandi. O prejuízo financeiro total ultrapassa R$ 125 mil, sem considerar os danos emocionais às vítimas. A operação foi realizada por meio da 6ª Delegacia de Polícia - Paranoá, com apoio operacional da Polícia Civil da Bahia.

A Polícia Civil destacou que o grupo atuava com "alto grau de sofisticação e frieza". Os criminosos realizaram empréstimos bancários em nome das vítimas sem consentimento. Em muitos casos, o golpe só era percebido semanas depois, quando os idosos notavam descontos indevidos nos extratos bancários.

Foram cumpridos duas prisões preventivas, uma de prisão temporária e mandado de busca e apreensão, além dos bloqueios de contas bancárias utilizadas pelo grupo.

A Polícia Civil reforça que golpes como este representam a "face moderna da criminalidade, marcada pela engenharia social e manipulação emocional". "É fundamental que a população não confie em promessas de terceiros sobre benefícios sociais sem confirmação oficial, especialmente quando envolverem entrega de documentos", diz a corporação.

