InícioCidades DF
previsão do tempo

DF está sob alerta amarelo para baixa umidade, que pode chegar a 20%

O quadradinho registrou mínima de 14 °C. Tempo frio e seco, típico do inverno, exige cuidados com a saúde, confira

Bom dia, Brasília! Entrada do Inmet e céu aberto na capital - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)
Bom dia, Brasília! Entrada do Inmet e céu aberto na capital - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Bom dia, brasiliense! Nesta quinta-feira (14/8), o Distrito Federal amanheceu sob temperaturas amenas, céu aberto e tempo bastante seco. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o quadradinho registrou mínima de 14 °C na estação Meteorológica de Águas Emendadas, em Planaltina, e a máxima deve bater os 32 °C no decorrer da tarde. Com a baixa umidade, que pode chegar a 20%, a região está sob alerta amarelo, indicando perigo potencial devido ao clima de deserto.

No Plano Piloto, a temperatura mínima chegou a 17 °C e pode bater os 30 °C nas horas mais quentes do dia; a umidade fica entre 90% e 20%. No DF, a umidade máxima pode chegar a 90%. Nos próximos dias, a tendência é que essas médias, típicas do inverno, prevaleçam. Já a chuva não deve dar as caras tão cedo, então, nem crie expectativas.

A fim de prevenir as infecções respiratórias típicas do tempo seco e frio, a recomendação é manter os ambientes arejados, evitar exposição a mudanças bruscas de temperatura, manter boa hidratação, adotar uma alimentação equilibrada, lavar as mãos com frequência e manter o calendário vacinal atualizado. Cuide-se!

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por Letícia Mouhamad
postado em 14/08/2025 09:14
x