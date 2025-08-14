DF está sob alerta amarelo para baixa umidade, que pode chegar a 20%

Bom dia, brasiliense! Nesta quinta-feira (14/8), o Distrito Federal amanheceu sob temperaturas amenas, céu aberto e tempo bastante seco. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o quadradinho registrou mínima de 14 °C na estação Meteorológica de Águas Emendadas, em Planaltina, e a máxima deve bater os 32 °C no decorrer da tarde. Com a baixa umidade, que pode chegar a 20%, a região está sob alerta amarelo, indicando perigo potencial devido ao clima de deserto.

No Plano Piloto, a temperatura mínima chegou a 17 °C e pode bater os 30 °C nas horas mais quentes do dia; a umidade fica entre 90% e 20%. No DF, a umidade máxima pode chegar a 90%. Nos próximos dias, a tendência é que essas médias, típicas do inverno, prevaleçam. Já a chuva não deve dar as caras tão cedo, então, nem crie expectativas.

A fim de prevenir as infecções respiratórias típicas do tempo seco e frio, a recomendação é manter os ambientes arejados, evitar exposição a mudanças bruscas de temperatura, manter boa hidratação, adotar uma alimentação equilibrada, lavar as mãos com frequência e manter o calendário vacinal atualizado. Cuide-se!

