Homem é detido por furto quatro dias após ser preso por mesmo crime

Um homem foi preso por furto quatro dias após ser detido pelo mesmo crime na CLN 402. A equipe de Prevenção e Perdas da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) flagrou o suspeito furtando produtos avaliados em R$ 42,46 em um supermercado, após ser acionada pela Rede de Vizinhos Protegidos.

Segundo a PM, o mesmo indivíduo havia sido preso há apenas quatro dias pelo mesmo crime, no mesmo local. Na ocasião, ele foi liberado. Também foi constatada outra ocorrência de furto cometida por ele em um mercado da mesma rede, há menos de 20 dias. A prisão e a ocorrência, registrada na 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), ocorreram na tarde dessa quarta-feira (13/8).



Já na Asa Sul, um foragido com histórico de roubos foi capturado durante patrulhamento na quadra 2 do Setor Hoteleiro Sul, na manhã desta quinta-feira (14/8). O homem, que era procurado desde 10 de agosto deste ano, tentou fugir ao notar a aproximação da viatura policial. Ele correu e se escondeu em um canteiro de obras. Contra ele, havia dois registros por roubo, motivo de sua pena atual. Ele também foi conduzido à 5ª DP.

