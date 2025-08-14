Trânsito

Detran multa motoristas por estacionarem em vagas de idoso, PCD e TEA Na fiscalização, 10 condutores foram autuados por estacionarem em vagas especiais; 18 por impedirem a livre movimentação de outros veículos e 28 por desrespeito às placas de "proibido estacionar" e "proibido parar e estacionar"