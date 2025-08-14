Detran multa motoristas por estacionarem em vagas de idoso, PCD e TEA

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) autuou 10 condutores por estacionarem em vagas especiais durante fiscalização em Taguatinga. Ao todo, foram inspecionados 104 espaços reservados a idosos, pessoas com deficiência (PCD) e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Durante a ação, ocorrida na manhã dessa quarta-feira (13/8), os agentes de trânsito também registraram 18 notificações por veículos que impediam a livre movimentação, e outras 28 por desrespeito às placas de “proibido estacionar” e “proibido parar e estacionar”. Dois veículos foram removidos ao depósito. No total, a operação resultou em 56 notificações.
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estacionar em vagas especiais sem credencial é infração gravíssima, sujeita a multa de R$293,47, perda de 7 pontos na CNH e remoção do veículo. Já impedir a livre movimentação resulta em infração média, sujeita a multa e remoção do veículo; e desrespeito às placas de “proibido estacionar” e “proibido parar e estacionar” é punido com infração grave, multa de R$130,16 e perda de 4 pontos na CNH.
Por Letícia Mouhamad
postado em 14/08/2025 09:45