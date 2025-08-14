InícioCidades DF
Trânsito

Detran multa motoristas por estacionarem em vagas de idoso, PCD e TEA

Na fiscalização, 10 condutores foram autuados por estacionarem em vagas especiais; 18 por impedirem a livre movimentação de outros veículos e 28 por desrespeito às placas de "proibido estacionar" e "proibido parar e estacionar"

Agente do Detran em operação de fiscalização - (crédito: Agência Brasília)
Agente do Detran em operação de fiscalização - (crédito: Agência Brasília)
O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) autuou 10 condutores por estacionarem em vagas especiais durante fiscalização em Taguatinga. Ao todo, foram inspecionados 104 espaços reservados a idosos, pessoas com deficiência (PCD) e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 
Durante a ação, ocorrida na manhã dessa quarta-feira (13/8), os agentes de trânsito também registraram 18 notificações por veículos que impediam a livre movimentação, e outras 28 por desrespeito às placas de “proibido estacionar” e “proibido parar e estacionar”. Dois veículos foram removidos ao depósito. No total, a operação resultou em 56 notificações.
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estacionar em vagas especiais sem credencial é infração gravíssima, sujeita a multa de R$293,47, perda de 7 pontos na CNH e remoção do veículo. Já impedir a livre movimentação resulta em infração média, sujeita a multa e remoção do veículo; e desrespeito às placas de “proibido estacionar” e “proibido parar e estacionar” é punido com infração grave, multa de R$130,16 e perda de 4 pontos na CNH. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por Letícia Mouhamad
postado em 14/08/2025 09:45
x