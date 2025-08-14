Homem tenta quebrar carro no Gama e fica preso no para-brisa

Um homem ficou preso no para-brisa de um carro ao tentar atacar o veículo onde estava a companheira e um amigo dela, na manhã desta quinta-feira (14/7), no Gama. Segundo a Polícia Militar (PMDF), o condutor de um carro que trafegava perto da QI 7 deu carona para a esposa do agressor, que subiu no veículo e desferiu socos e joelhadas contra o para-brisa.
O ataque foi presenciado por um policial militar que estava de folga. Ele acionou a corporação, que atendeu à ocorrência e encontrou o casal na área comercial entre as Quadras 15/18. O motorista estava lesionado e recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros (CBMDF).
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Devido aos ferimentos causados pelo impacto com o vidro do carro, o autor do ataque foi encaminhado ao Hospital Regional do Gama (HRG). O motorista e o militar que presenciou a agressão foram conduzidos à 20ª Delegacia de Polícia (Gama) para registrar a ocorrência.