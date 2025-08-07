PMDF realiza ação em conscientização à campanha Agosto Lilás

*Por Bruna Teixeira

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), em conjunto com o Governo Federal (GDF), realizou nesta quinta (7/8) uma ação para apresentar as novas viaturas e os efetivos escalados pelas unidades participantes da Operação Shamar. A iniciativa marcou os 19 anos da Lei Maria da Penha e homenageou o Agosto Lilás, mês dedicado à intensificação da conscientização e do enfrentamento à violência de gênero.

A comandante geral da PMDF, Ana Paula Habka, explica a importância das ações da PMDF no combate à violência contra a mulher. “Nós temos o Policiamento de Prevenção Orientada à Violência Doméstica (Provid), que consiste em equipes humanizadas e especializadas para tratar desses casos. Assim, a mulher pode se sentir mais confortável para procurar esses recursos”, aponta.

Além do incentivo na preparação dos profissionais e dos serviços de acolhimento, a PMDF também participa da Operação Shamar, uma mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça. No Distrito Federal, a iniciativa é realizada de forma integrada pelas forças de segurança pública e pelos órgãos da rede de proteção à mulher.

Segundo dados da PMDF, o órgão atendeu 8.496 ocorrências de violência contra mulheres entre 01/01 e 07/08 deste ano. Esses números representam uma diminuição de quase 11% dos casos em relação ao mesmo período do ano passado.

A comandante reconhece a constante melhoria e ainda reitera sobre o valor da conscientização sobre o assunto. “Nós queremos que as pessoas saibam que nós estamos do lado delas, que nós temos formas de proteger o mundo. A ação de hoje, assim como toda a iniciativa nacional que está acontecendo, é para isso”, ressalta.

Ainda de acordo com a PMDF, as equipes reforçarão a atuação nas ruas durante todo o mês, com foco na prevenção, na orientação e no amparo à população feminina.

