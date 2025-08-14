Universitário é morto no Recanto das Emas; policial seria autor dos tiros

Um estudante de tecnologia da informação, de 20 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (14/8) após ser baleado por um policial civil no Recanto das Emas. Imagens de câmeras de segurança mostram moradores correndo após ouvirem os disparos feitos contra João Gabriel Matos da Silva. Veja:

O caso ocorreu na Quadra 509. De acordo com testemunhas ouvidas pelo Correio, um agente da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) abordou o jovem, que desobedeceu a ordem de parada e foi baleado. João Gabriel levava na garupa um adolescente de 15 anos, que também foi atingido.

Ainda não há a versão oficial dos fatos. A PCDF não se manifestou até o momento.

À noite, familiares do jovem se reuniram em frente à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) para protestar, pedindo justiça.

Aguarde mais informações

