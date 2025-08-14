Soníria Campos D’Assunção toma posse como desembargadora do TJDFT

A juíza de direito substituta de 2º grau Soníria Campos D’Assunção toma posse, nesta sexta-feira (15/8), como desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). A cerimônia será realizada às 16h, no Auditório Ministro Sepúlveda Pertence, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do TJDFT no YouTube.

A magistrada foi promovida por unanimidade pelo Tribunal Pleno, pelo critério de merecimento, em sessão realizada em 8 de julho. Ela ocupará a vaga deixada pelo desembargador J.J. Costa Carvalho, falecido em maio deste ano.

Trajetória

Natural de Brasília, Soníria Campos D’Assunção ingressou na magistratura do Distrito Federal em 1995. Desenvolveu um programa para execução fiscal que conquistou o Prêmio Conciliar é Legal, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e o Prêmio da Febrafite, realizado em parceria com a Escola de Administração Fazendária (Esaf) e o Ministério da Fazenda.

Atuou como juíza auxiliar na Corregedoria Nacional de Justiça, onde coordenou o Programa Nacional de Governança Diferenciada das Execuções Fiscais. Também integrou a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais e, mais recentemente, exerceu a função de juíza substituta de 2º grau, compondo a 6ª Turma Cível e a 2ª Câmara Cível do TJDFT.

Desde novembro de 2024, é membro titular do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF).