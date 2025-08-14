InícioCidades DF
Acidente no Eixinho Norte deixa mulher ferida e causa lentidão

A motorista do carro capotado estava consciente e orientada e foi levada para o Hospital de Base de Brasília (HB)

A Polícia Militar (PMDF) ficou responsável por preservar o local do acidente - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Uma mulher de 43 anos ficou ferida após capotar o carro durante uma colisão com outro veículo. O acidente ocorreu no Eixinho Norte, na altura da SQN 112, no início da noite desta quinta-feira (14/8) e causou lentidão no trânsito.

As equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF) encontraram um Honda HR-V branco capotado e um Honda HR-V prata danificado. A motorista do carro capotado estava consciente e orientada e foi levada para o Hospital de Base de Brasília (HB)

O condutor do outro veículo, um homem de 52 anos, foi avaliado no local e não precisou de atendimento hospitalar. Após o resgate, os bombeiros garantiram a segurança da área, realizando a estabilização da cena e a prevenção de incêndios. 

A Polícia Militar (PMDF) ficou responsável por preservar o local do acidente. Uma das faixas da via precisou ser interditada, o que causou grande congestionamento na região.

postado em 14/08/2025 23:07
