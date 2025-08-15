Três regiões do DF terão energia interrompida nesta sexta (15/8)

Em casos de falta de energia fora do cronograma, a população deve entrar em contato com a Neoenergia Brasília pelo telefone 116 - (crédito: Divulgação Neoenergia)

Jardim Botânico, Lago Sul e Planaltina terão o fornecimento de energia temporariamente interrompido nesta sexta-feira (15/8). O desligamento está programado para ocorrer das 10h às 16h, e é necessário para a realização de serviços de manutenção, melhoria e modernização da rede elétrica.

Os trabalhos visam garantir a segurança das equipes técnicas e aprimorar a qualidade do serviço. Caso a manutenção seja concluída antes do horário previsto, o fornecimento de energia será restabelecido sem aviso prévio.

Confira as áreas que serão afetadas:

Jardim Botânico: Condomínio Solar da Serra, Etapa II, módulos 14 e 15

Condomínio Solar da Serra, Etapa II, módulos 14 e 15 Lago Sul: SHIS QI 23

SHIS QI 23 Planaltina: DF-205 (Km 5, Km 6, Quadra 3); Núcleo Rural Taquara (Chácara 60); e Estância Pipiripau (chácaras 190, São João, Crisálida, Recreio e Fazenda Estrela).

Em casos de falta de energia fora do cronograma, a população deve entrar em contato com a Neoenergia Brasília pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva ou de fala podem usar o número 0800 701 0155, desde que tenham um aparelho adaptado.