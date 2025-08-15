InícioCidades DF
GDF vai aprimorar protocolos de investigação de feminicídios

Objetivo é aproximar as políticas públicas de proteção às mulheres que não denunciam casos de violência, além de aprimorar as investigações de desaparecimentos e mortes suspeitas

GDF anuncia medidas para fortalecer proteção e agilizar investigação de crimes contra mulheres - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

Na manhã desta sexta-feira (15/8), a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), reuniu-se com representantes do governo, da Polícia Civil (PCDF) e do Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) para tratar de atualizações no protocolo de investigação de feminicídios. O objetivo é aproximar as políticas públicas de proteção às mulheres que não denunciam casos de violência, além de aprimorar as investigações de desaparecimentos e mortes suspeitas.

A reunião, sugerida pelo MPDFT, baseou-se em quatro novas medidas. A primeira prevê a atualização do protocolo de investigação de feminicídio, de forma que haja maior atenção a casos de feminicídio tentado em razão de lesão corporal ou ameaça grave; suicídio e morte aparentemente natural das mulheres; desaparecimento de mulheres e feminicídio por discriminação, no caso de vítimas transgênero. Nesse quesito, o alinhamento será feito por meio de uma câmara técnica permanente, com integrantes da Comissão de Prevenção e Combate ao Feminicídio do MPDFT e da Corregedoria da PCDF.

A segunda medida será a regulamentação, por meio de decreto distrital, da Lei Federal nº 13.931/2019, que dispõe sobre a notificação compulsória dos casos de suspeita de violência contra a mulher para garantir que os hospitais públicos e privados forneçam o prontuário das vítimas, a fim de que seja possível constatar a tipificação do crime.

"Em casos concretos, muitas vezes a polícia não consegue fazer a denúncia, porque a vítima não quer e eles não conseguem acessar o prontuário. Então, fica essa lacuna e a investigação não consegue avançar no processo jurídico criminal", comentou a vice-governadora. 

A terceira ação diz respeito à criação de um Sistema Único Integrado da Rede de Proteção à Mulher em formato BI (Business Intelligence), para coletar, reunir e organizar todas as informações referentes aos casos de violência contra a mulher. O objetivo é dar agilidade na tomada de decisões.

"Em 2023, tivemos 35 mulheres assassinadas no DF, um aumento de muito significativo em relação ao ano anterior. Isso nos chamou a atenção, porque aqui, já há algumas décadas, temos observado a diminuição do número de crimes, em especial de homicídios. No entanto, o feminicídio permanece estável ou aumentando", apontou Fabiana Costa, promotora de Justiça e presidente da Comissão de Prevenção e Combate ao Feminicídio do MPDFT. 

O rompimento do ciclo de violência, com a priorização das vítimas no atendimento psiquiátrico e psicológico na rede pública de saúde do DF, é o último ponto. O encaminhamento será feito pela Polícia Civil do DF ou pelas secretarias relacionadas ao tema, conforme a identificação durante os atendimentos e acolhimentos das vítimas.

“Para a mulher que adere à medida protetiva no DF, a chance de morrer é muito baixa, menor do que em um acidente de carro”, destacou o secretário-executivo de Segurança Pública, Alexandre Patury. “O nosso desafio é fazer com que esses 70% [de mulheres que não denunciam] levem a informação ao Estado. Já passaram mais de duas mil mulheres no Viva Flor; temos neste momento 1,2 mil e nenhuma delas morreu. Precisamos furar essa bolha, para fazer com que elas sejam ajudadas pelo Estado”, completou Patury. A próxima reunião do GDF com o MPDFT está agendada para a semana que vem. 

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por Letícia Mouhamad
postado em 15/08/2025 16:58
