Terreiro mais antigo em funcionamento no DF completa 60 anos

Dona Jurema com os filhos Ricardo (atrás dela) e Celso (ao lado). Em seguida, Gilberto Marcos e Edinho da Silva - (crédito: Ana Nascimento )

Em 15 de agosto de 1965 foi fundado o terreiro mais antigo ainda em funcionamento no Distrito Federal e Entorno, o Centro Espírita Assistencial Nossa Senhora da Glória (Ceansg). Para marcar a data e também o dia em que o espaço comemora Iemanjá, o centro promoveu uma celebração que reuniu médiuns e frequentadores da casa. O Correio relembra a trajetória e o legado da instituição, que chega a receber, em média, cerca de 300 pessoas nos dias de atendimento ao público.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Uma das nossas maiores conquistas é conseguirmos nos manter abertos e em atividade até hoje, prestando a nossa caridade espiritual e material também", celebra o ogã-chefe do centro, Edinho da Silva, 61 anos. "Nós nunca fechamos as portas, nem mesmo na pandemia", acrescenta o filho de Edson da Silva, o primeiro ogã do Ceansg e hoje ogã ad perpetuam rei memoriam.

O local foi fundado pelo casal Jorge da Costa Faria, já falecido e hoje presidente espiritual ad perpetuam rei memoriam, e Jurema Pituba Faria, 95 anos, atual presidente espiritual e conhecida carinhosamente como Mãe Jurema ou Vó Jurema. Em setembro, haverá uma celebração especial em homenagem aos 100 anos de nascimento de Pai Jorge, como o marido dela ficou conhecido na comunidade.

O Ceansg é reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (Iphan-DF) entre os 26 terreiros inventariados no DF, que foram mapeados e registrados em livro publicado em 2009. Durante a jornada de 60 anos de funcionamento do centro, muitos desafios foram superados. "Nos tempos de ditadura, o Juizado de Menores não permitia crianças em nossas atividades. Em todas as igrejas podia, mas no centro era proibido, pois os trabalhos aconteciam sempre à noite", relembra Edinho. "Nessa época, começamos a fazer giras de criança durante o dia", acrescenta.

Edinho ressalta ainda a importância do combate à intolerância religiosa. "Sofremos alguns episódios, mas nada grave como já aconteceu em outros terreiros, como invasão e incêndios", conta. "Infelizmente, ainda existe um racismo cultural muito forte contra manifestações religiosas. Eu não gosto da expressão 'intolerância', até porque eu não quero ser tolerado, eu quero respeito. Nossas garantias constitucionais precisam ser respeitadas e não toleradas", completa.

A hierarquia do terreiro conta também com os chamados pais pequenos: Celso e Ricardo Faria, filhos de Vó Jurema, e Gilberto Marcos, médium do centro.

Braço social

Dentro da estrutura do Ceansg, existe a Sociedade Assistencial Recanto da Mãe Jurema (Sarema), fundada há 30 anos. Um dos pais de santo do terreiro, Gilberto Marcos, 63, também é o presidente da Sarema e falou ao Correio sobre o trabalho desenvolvido. "Agregamos uma comunidade imensa, sem distinção de raça, cor ou poder aquisitivo. O que fazemos aqui é recolher e doar o que as pessoas mais precisam, como cestas básicas, remédios, roupas, além de toda assistência espiritual que prestamos. Nossa porta é aberta a todos e nossa maior missão é ajudar o próximo", descreve Gilberto.

Segundo o presidente, a Sarema pretende expandir o acolhimento social para além do trabalho que já é feito. A ideia é montar uma creche dentro da estrutura do centro. "Estamos batalhando por isso há um tempo, aguardamos um apoio do governo. Mas já temos espaço, estrutura e gente querendo ajudar", relata Gilberto. "É um desejo da Vó Jurema. Nós temos a arquitetura, os móveis, e a estrutura, mas a burocracia do governo não nos permitiu abrir ainda", completa Edinho.

História

O nome do Ceansg foi dado em homenagem à Nossa Senhora da Glória, celebrado também em 15 de agosto. Nesse dia, muitos centros de matriz afro também comemoram Iemanja, por força do sincretismo com Nossa Senhora, embora a maioria o faça em 2 de fevereiro.

O centro trabalha com dois tipos de atividades espirituais voltadas ao público em geral, as giras de caridade, que são aquelas de consulta individual com os guias espirituais e que ocorrem, usualmente, às segundas e sextas-feiras, e as giras festivas, que são aquelas que acontecem pela passagem do dia de algum dos Orixás ou outras datas comemorativas.



