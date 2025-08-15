Exposição no Parque da Cidade comemora Dia do Soldado neste fim de semana

O objetivo do evento é fortalecer os laços entre o Exército e a sociedade civil - (crédito: Reprodução)

O Dia do Soldado terá uma programação para todas as idades. Neste fim de semana (16 e 17 de agosto), o Estacionamento 12 do Parque da Cidade Sarah Kubitschek receberá a Exposição Temática do Exército Brasileiro, marcando o início das celebrações da data cívico-militar.

Organizada pelo Comando Militar do Planalto e pelo Comando da 11ª Região Militar, a exposição acontece das 9h às 17h, com entrada gratuita e livre para toda a população. O evento é uma oportunidade para os brasilienses conhecerem de perto os equipamentos, materiais e veículos, incluindo viaturas operacionais e blindados, utilizados nas atividades do Exército.

Mais do que uma vitrine militar, a exposição tem forte apelo educativo e interativo, com destaque para a programação voltada ao público infantil. Crianças poderão participar de atividades como pista de cordas, passeios a cavalo e trilhas de orientação, proporcionando um contato lúdico e respeitoso com o universo das forças armadas.

O evento celebra antecipadamente o Dia do Soldado, comemorado oficialmente em 25 de agosto, em memória ao nascimento do Duque de Caxias, Luís Alves de Lima e Silva, Patrono do Exército Brasileiro. A data é um tributo aos homens e mulheres que dedicam suas vidas à proteção da soberania nacional.

Segundo os organizadores, a Exposição Temática tem como objetivo fortalecer os laços entre o Exército e a sociedade civil, promovendo valores como o patriotismo, a cultura de Defesa e o espírito cívico.

