Mega-Sena acumulada: prêmio deste sábado (16/8) é de R$ 55 milhões

A Mega-Sena pode pagar R$ 55 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.902, que será realizado neste sábado (16/8). O sorteio ocorre a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. As apostas podem ser feitas até as 19h.
No sorteio realizado na quinta-feira (14/8), ninguém acertou os números, e o prêmio principal acumulou pela quarta rodada consecutiva. As dezenas sorteadas no concurso 2.901 foram: 02 - 20 - 28 - 38 - 44 - 47. Apesar de ninguém ter levado o prêmio total, 38 apostas acertaram a quina e levaram R$ 59.141,96 cada, enquanto 3.111 apostas acertaram quatro dezenas e receberam R$ 1.190,77 cada.
O responsável por acertar os seis números sorteados recebe milhões da Mega-Sena. Contudo, é possível ganhar prêmios menores ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para levar o prêmio total, os seis números do volante precisam ser acertados.
- Leia também: Loterias fizeram 35 milionários no DF apenas em 2025
Na modalidade chamada de “surpresinha”, é possível deixar que o sistema escolha os números. Na “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.
Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.
