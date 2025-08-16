InícioCidades DF
PREVISÃO DO TEMPO

Umidade pode chegar a 25% neste sábado em Brasília

Em dia ensolarado, as temperaturas em Brasília podem chegar até 28°C, com umidade variando entre 25% e 63%

Com clima seco e sol intenso, o dia será propício para atividades ao ar livre, mas requer cuidados - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
O sábado na capital deve ter tempo estável, com sol predominante e poucas nuvens no período da tarde. A temperatura mínima prevista é de 16°C, com leve queda nas primeiras horas, enquanto a máxima pode alcançar os 28°C.

A umidade relativa do ar terá oscilações marcantes: chega a 65% pela manhã, mas pode recuar para apenas 25% no decorrer da tarde. Com clima seco e sol intenso, o dia será propício para atividades ao ar livre, mas requer cuidados com a baixa umidade e a exposição prolongada ao sol.

Durante todo o dia, o céu permanece praticamente limpo, com nuvens discretas à tarde e totalmente claro à noite. Os ventos sopram de norte-nordeste, com intensidade fraca a moderada e rajadas ocasionais.

