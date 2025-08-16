Maior São João do Cerrado agita a Esplanada neste fim de semana

No último fim de semana do Maior São João do Cerrado, o evento recebe, entre outras atrações, a cantora Michelle Andrade e o cantor Juzé. Pela primeira vez, a Esplanada dos Ministérios é a locação escolhida para realização do evento. Música e gastronomia são as principais atrações deste que é conhecido como o maior São João fora de época do Brasil.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Até o ano passado, o evento era realizado em Ceilândia. Com a mudança de locação para a Esplanada, o público diminuiu. No entanto, segundo a organização, às 22h30 de sábado (16/8), tinham 15,3 mil pessoas no local.

Michelle Andrade faz parte na nova cena musical nordestina e tem um repertório que vai do forró ao pop. Na mesma energia, o cantor e compositor Juzé traz sua musicalidade misturando referências do forró e da MPB com elementos modernos.

No domingo, a marcante voz de Nena Queiroga, uma das maiores intérpretes da música nordestina, divide o palco com o forró autêntico de Paulin Vaqueiro, garantindo uma noite inesquecível.

A programação conta com três Ilhas de Forró e um Coreto, com mais de 40 trios pé de serra. Há ainda vila cenográfica, apresentações de quadrilhas juninas, circo, parque de diversões e uma praça de alimentação com 42 restaurantes.

No fim de semana, os portões abrem mais cedo, às 14h, e até às 18h o evento é pet friendly.

Em uma iniciativa patrocinada pela Petrobras, ônibus gratuitos partem da Administração de Ceilândia até o Museu da República, em seis horários diferentes, com retorno garantido também em seis horários. Uma maneira segura e prática de curtir a festa com tranquilidade.

Realização

O Maior São João do Cerrado é realizado pelo IBI – Instituto Brasileiro de Integração, Cultura, Turismo e Cidadania, apresentado pela Petrobras, com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, por meio do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

O evento conta com o patrocínio da Caixa Econômica Federal, Cachaça Pitú e Hplus Hotelaria. Tem como parceiros a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa e a Secretaria de Turismo do Distrito Federal. Conta ainda com o apoio da TotalServ, além de apoio de mídia do Correio Braziliense

Programação

Sábado (16/08)

Forró de Vitrola

Quadrilha Junina

Juze

Balé Flor do Cerrado

Michele Andrade

Transições

Cesar Amaral

Domingo (17/07)

Forró de Vitrola

Edu Bonecos

Nena Queiroga

Balé Flor do Cerrado

Quadrilha Junina

Paulin Vaqueiro

Serviço | O Maior São João do Cerrado

Data: 13 a 17 de agosto de 2025

Local: Esplanada dos Ministérios

Hora: 18h às 3h

Entrada Franca

Classificação livre

@omaiorsaojoaodocerrado



