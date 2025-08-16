Mega-Sena: duas apostas feitas no DF marcam a quina e faturam R$ 40 mil cada

Duas apostas feitas no Distrito Federal bateram na trave no concurso 2902 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (16/8). Ninguém faturou o prêmio principal, que acumulou para R$ 65 milhões, mas em todo país foram 70 apostas que acertaram cinco dezenas.
Os sortudos do Distrito Federal vão faturar R$ 40 mil cada um. Uma das apostas foi feita pela internet, e a outra foi realizada em uma casa lotérica Quina de Ouro, em Ceilândia.
A Mega-Sena deste sábado teve as seguintes dezenas sorteadas: 08 - 21 - 22 - 42 - 45 - 48.
Como jogar
Para apostar, é necessário escolher de seis a 15 dezenas por cartela. O jogo simples, com seis números, custa R$ 5. A probabilidade de ganhar com uma aposta de seis dezenas é de 1 em 50.063.860. Já em uma aposta com 15 números, as chances aumentam para 1 em 10.003 por cartela.
Apostadores com 18 anos ou mais podem fazer suas apostas on-line. Basta registrar-se no site oficial, possuir um cartão de crédito para efetuar o pagamento e seguir o processo de cadastramento, que ocorre em duas etapas. Após preencher os dados, um código de confirmação (token) é enviado por e-mail para validar o cadastro.