Mega-Sena: duas apostas feitas no DF marcam a quina e faturam R$ 40 mil cada

Duas apostas feitas no Distrito Federal bateram na trave no concurso 2902 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (16/8). Ninguém faturou o prêmio principal, que acumulou para R$ 65 milhões, mas em todo país foram 70 apostas que acertaram cinco dezenas.

Os sortudos do Distrito Federal vão faturar R$ 40 mil cada um. Uma das apostas foi feita pela internet, e a outra foi realizada em uma casa lotérica Quina de Ouro, em Ceilândia.

A Mega-Sena deste sábado teve as seguintes dezenas sorteadas: 08 - 21 - 22 - 42 - 45 - 48.

O próximo sorteio será realizado na terça-feira (19/8), e as apostas podem ser feitas até às 18h do dia do sorteio.