Incêndio atinge fábrica de recicláveis em Ceilândia e deixa um ferido

Um incêndio atingiu uma fábrica de recicláveis na manhã deste sábado (16/08), na Qd 21, no Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA), em Ceilândia. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) informou que o incidente começou após um desabamento na estrutura, seguido de um princípio de incêndio.
Os militares foram acionados às 8h05, e os funcionários conseguiram deixar o local rapidamente. Uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada ao hospital.
O incêndio foi controlado, mas o Serviço Operacional de Informações Públicas (SOINP) permaneceu no local por mais algumas horas. Até a mais recente atualização desta matéria não havia informações sobre a extensão dos danos causados à fábrica.
