Corpo de homem morto a tiros é encontrado em Ceilândia

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na QNP 10, em Ceilândia, na madrugada deste domingo (17/8). A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) às 00h43.
De acordo com a equipe de bombeiros, a vítima, de 21 anos, estava sem sinais vitais quando o socorro chegou ao local. O homem apresentava diversas perfurações de arma de fogo no tórax, pescoço e braço direito.
A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi ao local do crime. A investigação do caso está sob responsabilidade da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que apura a autoria e a motivação do crime.
Por Giovanna Kunz
postado em 17/08/2025 10:09 / atualizado em 17/08/2025 10:35