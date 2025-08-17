PMDF detém suspeito de furtar placas de veículos na Asa Norte

Homem é preso por furto de placas de veículos na Asa Norte - (crédito: Divulgação/PMDF)

Suspeito de furtar placas de veículos na Asa Norte foi detido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) nesse sábado (16/8). A ação ocorreu após moradores acionarem a corporação por meio da Rede de Vizinhos Protegidos.

Segundo a PMDF, moradores relataram que o homem era conhecido por envolvimento em furtos semelhantes e teria retornado à região recentemente. Com base nas informações recebidas, os policiais intensificaram o patrulhamento e conseguiram localizar o suspeito após um cerco policial.

Durante a abordagem, o homem confessou ter furtado diversas placas, incluindo cinco no último domingo (10/8). Uma das vítimas esteve no local e confirmou a ocorrência. O suspeito foi conduzido à 2ª Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça.