Incêndio de grandes proporções atinge vegetação na Asa Norte

Temporada de seca exige atenção redobrada em relação a incêndios. Na imagem, dois bombeiros combatem o fogo - (crédito: Minervino Júnior/CB)

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação na SGAN 604/605, ao lado da Universidade de Brasília (UnB), no fim da tarde dessa segunda-feira (11/8). O fogo intenso era visível da L2 norte e demandou um combate de uma hora e meia pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Aproximadamente 15,3 hectares do território foi tomado pelas queimadas.

Não houve vítimas e ainda não se sabe a causa do incêndio. Em todo o DF, foram registradas 39 ocorrências de queimadas somente ontem, totalizando 17,05 hectares de vegetação — o equivalente a cerca de 23 campos de futebol.

Entre sexta (8/8) e domingo (10/8), foram registradas 224 ocorrências de incêndio em vegetação, destruindo 316,38 hectares, conforme balanço dos bombeiros. Na sexta-feira, foram 48 registros (38,74 hectares queimados); no sábado (9/8), 68 acionamentos (103,11 hectares); e no domingo, dia mais crítico, 108 ocorrências e 174,53 hectares atingidos pelo fogo.

Os bombeiros ressaltam que o balanço parcial não considera acionamentos para fogo em lixo, amontoados de madeiras, entulhos, queimas programadas e outras ocasiões. Confira as orientações para evitar queimadas:

Não queime lixo, folhas secas ou restos de poda;

Evite o uso do fogo para limpeza de terrenos;

Não descarte bitucas de cigarro acesas em áreas com vegetação seca ou beira de estrada;

Se estiver acampando, só faça fogueiras em locais permitidos e sempre apague totalmente ao sair;

Em propriedades rurais, mantenha aceiros (faixas sem vegetação) ao redor de plantações, pastos e construções;

Evite o acúmulo de vegetação seca próximo a casas, postes, cercas e estradas;

Converse com familiares, vizinhos e funcionários sobre os riscos e formas de prevenção;

Em caso de incêndio, chame o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193;

Só tente apagar o fogo se tiver equipamento e treinamento. Não se coloque em risco.

