QUEIMADAS

Incêndio de grandes proporções atinge vegetação na Asa Norte

Fogo que atingiu vegetação na SGAN 604/605, ao lado da UnB, é equivalente a 23 campos de futebol

Temporada de seca exige atenção redobrada em relação a incêndios. Na imagem, dois bombeiros combatem o fogo - (crédito: Minervino Júnior/CB)
Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação na SGAN 604/605, ao lado da Universidade de Brasília (UnB), no fim da tarde dessa segunda-feira (11/8). O fogo intenso era visível da L2 norte e demandou um combate de uma hora e meia pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Aproximadamente 15,3 hectares do território foi tomado pelas queimadas. 

Não houve vítimas e ainda não se sabe a causa do incêndio. Em todo o DF, foram registradas 39 ocorrências de queimadas somente ontem, totalizando 17,05 hectares de vegetação — o equivalente a cerca de 23 campos de futebol. 

Entre sexta (8/8) e domingo (10/8), foram registradas 224 ocorrências de incêndio em vegetação, destruindo 316,38 hectares, conforme balanço dos bombeiros. Na sexta-feira, foram 48 registros (38,74 hectares queimados); no sábado (9/8), 68 acionamentos (103,11 hectares); e no domingo, dia mais crítico, 108 ocorrências e 174,53 hectares atingidos pelo fogo.

Os bombeiros ressaltam que o balanço parcial não considera acionamentos para fogo em lixo, amontoados de madeiras, entulhos, queimas programadas e outras ocasiões. Confira as orientações para evitar queimadas:

  • Não queime lixo, folhas secas ou restos de poda;
  • Evite o uso do fogo para limpeza de terrenos;
  • Não descarte bitucas de cigarro acesas em áreas com vegetação seca ou beira de estrada;
  • Se estiver acampando, só faça fogueiras em locais permitidos e sempre apague totalmente ao sair;
  • Em propriedades rurais, mantenha aceiros (faixas sem vegetação) ao redor de plantações, pastos e construções;
  • Evite o acúmulo de vegetação seca próximo a casas, postes, cercas e estradas;
  • Converse com familiares, vizinhos e funcionários sobre os riscos e formas de prevenção;
  • Em caso de incêndio, chame o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193;
  • Só tente apagar o fogo se tiver equipamento e treinamento. Não se coloque em risco. 

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por Letícia Mouhamad
postado em 12/08/2025 09:32
