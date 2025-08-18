Mandante de chacina com oito mortos no Amapá é preso em Samambaia

Homem apontado pela polícia como mandante de chacina no Amapá foi preso em Samambaia (DF) - (crédito: Divulgação PCGO)

O homem apontado pela polícia como mandante da Chacina do Vale do Jari, que deixou oito garimpeiros mortos na fronteira do Amapá com o Pará, foi preso na noite de sábado (16/8) pela polícia Civil de Goiás em Samambaia, no Distrito Federal.

A operação conjunta que integrou a Polícia Civil de Goiás, Polícia Civil do Amapá e Ministério da Justiça e Segurança Pública prendeu preventivamente José Endo Alves de Oliveira, de 46 anos. Ele é conhecido como Marujo. Além da prisão de José Endo Alves de Oliveira, outro homem foi preso por favorecimento pessoal. A apuração policial dá conta que cinco policiais militares do Amapá estão envolvidos no crime ocorrido no começo de agosto.

Segundo o g1 Amapá, as vítimas, que eram de Macapá, foram até o local do crime negociar um terreno com o homem preso neste sábado. O último contato das vítimas com a família foi no dia 4 de agosto, informando que eles estavam retornando para casa, mas eles nunca chegaram e a família procurou a polícia. Os corpos foram escondidos em uma área alagada e submergiram dias após as mortes. As caminhonetes usadas pelas vítimas foram encontradas pela polícia incendiadas em um ramal perto do local do crime.

Integração das forças

"A ação representa mais um resultado do trabalho integrado entre as Polícias Civis e órgãos de inteligência nacionais, que, mediante a realização de diversas diligências investigativas e de inteligência, lograram êxito em localizar e capturar o alvo, considerado de alta periculosidade", informa a nota da PCGO.

Na mesma linha, o ministério da Justiça celebrou a ação conjunta das policiais e do governo federal. “Quando a União e os estados se unem e trabalham de forma integrada, o resultado é sempre positivo. Trata-se de um crime importante, que chocou todo o Brasil, e o resultado hoje é significativo e é fruto de um trabalho que envolveu forças estaduais e a União Federal trabalhando com afinco", declarou Mario Sarrubbo, Secretario Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).













