Filho consola Neymar após derrota histórica para o Vasco

Neymar, de 33 anos, comoveu os seguidores nas redes sociais ao compartilhar uma mensagem carinhosa enviada por seu primogênito, Davi Lucca, de 13, após a derrota do Santos por 6 a 0 para Vasco, no último domingo (17).

O resultado, um dos mais duros da carreira do atacante, gerou repercussão entre torcedores e emocionou ainda mais pela manifestação pública do filho.

No texto, Davi conforta o pai e demonstra maturidade ao oferecer palavras de incentivo em meio à turbulência.

"Boa noite pai, sei que hoje foi um dia difícil para você e para nós, mas queria que você soubesse que nesses momentos difíceis, e quando ninguém estiver do seu lado, saiba que eu sempre estarei aqui ao seu lado para te apoiar. Você é mais que um excelente pai, você é um ídolo, você é minha inspiração, e mesmo nos dias que você chora, quero que você saiba que eu te amo muito", escreveu ele.

O adolescente ainda reforçou o apoio da família e encorajou o jogador a seguir em frente.



"Tenha em mente que sua família está aqui do seu lado para te apoiar e te ajudar em todos os momentos, independente se é difícil ou bom. (...) Agora eu quero que você erga a cabeça e vá pra cima deles como você sempre fez e fará. Você é foda. Te amo do fundo do meu coração."

A mensagem foi recebida com emoção por Neymar, que respondeu publicamente: “Te amo, meu pequeno… papai vai se reerguer”.

Davi Lucca é fruto do relacionamento de Neymar com Carol Dantas. Além dele, o craque é pai de Mavie, de 1 ano e 8 meses, e Mel, de apenas 1 mês, ambas filhas de Bruna Biancardi, e de Helena, de 1 ano, de um breve relacionamento com Amanda Kimberly.