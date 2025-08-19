Corpo de homem é encontrado dentro de bueiro no Eixo Sul - (crédito: Darcianne Diogo )

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na noite desta terça-feira (19/8) dentro de um bueiro, nas proximidades do viaduto de saída do Eixo Sul, entre a Vila Telebrasília e o Aeroporto de Brasília.

O cadáver estava a cerca de dois metros de profundidade, junto a cabos blindados energizados. Equipes da Neoenergia foram acionadas para realizar o desligamento da rede elétrica e permitir que o Corpo de Bombeiros fizesse a retirada do corpo.

Os militares receberam o chamado no início da tarde, pelo telefone 193. As causas da morte ainda serão apuradas pela perícia. O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).