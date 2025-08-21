Taguatinga recebe festival de música gospel com atrações nacionais e regionais

A estimativa é de que cerca de 80 mil pessoas do Distrito Federal e do Entorno participem do festival ao longo dos quatro dias - (crédito: Minervino Júnior/CB)

Taguatinga é palco de um evento que reúne fé e música gospel. A primeira edição do Festival Louvai 2025, com entrada gratuita, tem o Taguaparque como um altar que reúne milhares de pessoas, até o próximo sábado, para momentos de celebração de fé. A estimativa é de que cerca de 80 mil pessoas do Distrito Federal e do Entorno participem do festival ao longo dos quatro dias.

A estudante de odontologia Miriã Zarrave, 19 anos, é fã de música gospel e eletrônica desde cedo. Filha de pastores e membro da Igreja Batista "Chamados para Adorar" há mais de 15 anos, ela acompanha de perto o trabalho do DJ PV, que mistura louvores com batidas eletrônicas. Miriã também curte a banda Shot Santo, além das cantoras Bruna Carla e Camila Barros. "Conheço o DJ desde 2017, e ele consegue pegar qualquer música gospel e transformar em eletrônica", opina, animada.

Miriã Zarrave é fã de gospel e de música eletrônica desde criança (foto: Minervino Júnior/CB)

Budista, Italo Luz, 24, trabalha com venda de produtos terapêuticos e foi ao evento para curtir a música. "Quero aproveitar e conhecer o ambiente", afirmou, acrescentando avaliar que esse tipo de iniciativa é para todos.

Ítalo Luz, budista, observa que o evento é para todos e foi curtir a música (foto: Minervino Júnior/CB)

Joyce Natália, 23, e a mãe, Cleumar Ribeiro, foram juntas para o show e são apaixonadas pelas cantoras Bruna Carla e Aline Barros. Frequentadoras da Igreja Batista Getsêmane, elas compartilham a paixão pelos louvores que " tocam no coração". "A gente espera sentir muita emoção, a expectativa é grande. Estamos muito animadas e ansiosas para ver as cantoras", comenta Joyce, empolgada.

Joyce Natália e a mãe, Cleomar Ribeiro, estavam ansiosas pelos shows (foto: Minervino Júnior/CB)

Atrações

Daniel Leite, um dos organizadores, está entusiasmado com a adesão. "Esse evento foi pensado para suprir uma carência do segmento cristão evangélico, que havia bastante tempo não tinha nada de grande porte nessa área. Queremos trazer de volta a cultura de eventos em Taguatinga, que sempre foi referência nesse sentido", afirmou.

Com atrações nacionais e regionais, a programação, organizada pelo Instituto Orgulho de Ser Nordestino, começou nesta quarta-feira (20/8) e conta com artistas consagrados, entre eles, Aline Barros, Banda Family, o grupo Xote Santo e o DJ PV. Os shows combinam louvor, palavra e estilos variados de música gospel. A organização projeta que o festival passe a integrar o calendário anual da cidade. A ideia é ampliar a abrangência em 2026, incluindo outras denominações cristãs e pessoas de diferentes crenças que desejem participar. "Nossa expectativa é que este seja o primeiro de muitos. Queremos que tanto evangélicos quanto católicos, e até quem não possui nenhuma fé, possam vir e se sentir à vontade para participar desse momento de interação e adoração", disse Daniel Leite.









Daniel ressaltou que a iniciativa tem a capacidade de evangelizar pessoas ao mesmo tempo que oferece entretenimento. "Queremos trazer lazer, diversão e, principalmente, levar a palavra de Deus de uma forma mais direta e pública para todos que quiserem participar", enfatizou.

As expectativas para a primeira edição são muito boas. Daniel disse que o festival espera de 15 a 20 mil pessoas entre o primeiro dia de evento e esta quinta-feira (21/8). Para amanhã e sábado, a estimativa é de público ainda maior, podendo chegar a 60 mil pessoas nestes dois dias, totalizando 80 mil pessoas durante os quatro dias de evento.

Serviço



Local: Taguaparque (Taguatinga)

Data: 20 a 23 de agosto

Horário: a partir das 19h

Entrada: gratuita, mediante retirada de ingressos na plataforma Ticketou (www.ticketou.com) doação de 1kg de alimento não perecível

Classificação: livre

Instagram: @louvaifestivaloficial

Programação

Quinta-feira (21/8)

19h: Daniel Paraíso

20h: Lilian Duarte

21h: Xote Santo

22h30: DJ PV

Encerramento — Apóstolo Ezequias (pregador)

Sexta-feira (22/8)

19h: Fernando Fé

20h: Banda Luz Out

20h40: Camila Barros (pregadora)

22h: Bruna Karla

Sábado (23/8)

19h: JP Motta

20h: Banda Family

20h50: Eli Soares

22h30: Aline Barros

Trânsito

Para garantir a segurança viária, o Departamento de Trânsito (Detran-DF) montou uma operação especial.

A via principal de acesso ao parque, na altura da administração, ficará bloqueada durante os horários de realização do evento. Já a Avenida Contorno do Taguaparque continuará com fluxo normal.

Interdições

» Hoje: das 18h às 23h59

» Amanhã e sábado: das 17h às 23h59

A fiscalização também será reforçada, com atuação de equipes de policiamento, guinchos e a instalação temporária de sinalização para organizar o fluxo de veículos e pedestres.

*Estagiários sob a supervisão de Malcia Afonso





