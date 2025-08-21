Taguatinga recebe festival de música gospel com atrações nacionais e regionais

Taguatinga é palco de um evento que reúne fé e música gospel. A primeira edição do Festival Louvai 2025, com entrada gratuita, tem o Taguaparque como um altar que reúne milhares de pessoas, até o próximo sábado, para momentos de celebração de fé. A estimativa é de que cerca de 80 mil pessoas do Distrito Federal e do Entorno participem do festival ao longo dos quatro dias.
A estudante de odontologia Miriã Zarrave, 19 anos, é fã de música gospel e eletrônica desde cedo. Filha de pastores e membro da Igreja Batista "Chamados para Adorar" há mais de 15 anos, ela acompanha de perto o trabalho do DJ PV, que mistura louvores com batidas eletrônicas. Miriã também curte a banda Shot Santo, além das cantoras Bruna Carla e Camila Barros. "Conheço o DJ desde 2017, e ele consegue pegar qualquer música gospel e transformar em eletrônica", opina, animada.
Budista, Italo Luz, 24, trabalha com venda de produtos terapêuticos e foi ao evento para curtir a música. "Quero aproveitar e conhecer o ambiente", afirmou, acrescentando avaliar que esse tipo de iniciativa é para todos.
Joyce Natália, 23, e a mãe, Cleumar Ribeiro, foram juntas para o show e são apaixonadas pelas cantoras Bruna Carla e Aline Barros. Frequentadoras da Igreja Batista Getsêmane, elas compartilham a paixão pelos louvores que " tocam no coração". "A gente espera sentir muita emoção, a expectativa é grande. Estamos muito animadas e ansiosas para ver as cantoras", comenta Joyce, empolgada.
Atrações
Daniel Leite, um dos organizadores, está entusiasmado com a adesão. "Esse evento foi pensado para suprir uma carência do segmento cristão evangélico, que havia bastante tempo não tinha nada de grande porte nessa área. Queremos trazer de volta a cultura de eventos em Taguatinga, que sempre foi referência nesse sentido", afirmou.
Com atrações nacionais e regionais, a programação, organizada pelo Instituto Orgulho de Ser Nordestino, começou nesta quarta-feira (20/8) e conta com artistas consagrados, entre eles, Aline Barros, Banda Family, o grupo Xote Santo e o DJ PV. Os shows combinam louvor, palavra e estilos variados de música gospel. A organização projeta que o festival passe a integrar o calendário anual da cidade. A ideia é ampliar a abrangência em 2026, incluindo outras denominações cristãs e pessoas de diferentes crenças que desejem participar. "Nossa expectativa é que este seja o primeiro de muitos. Queremos que tanto evangélicos quanto católicos, e até quem não possui nenhuma fé, possam vir e se sentir à vontade para participar desse momento de interação e adoração", disse Daniel Leite.
Daniel ressaltou que a iniciativa tem a capacidade de evangelizar pessoas ao mesmo tempo que oferece entretenimento. "Queremos trazer lazer, diversão e, principalmente, levar a palavra de Deus de uma forma mais direta e pública para todos que quiserem participar", enfatizou.
As expectativas para a primeira edição são muito boas. Daniel disse que o festival espera de 15 a 20 mil pessoas entre o primeiro dia de evento e esta quinta-feira (21/8). Para amanhã e sábado, a estimativa é de público ainda maior, podendo chegar a 60 mil pessoas nestes dois dias, totalizando 80 mil pessoas durante os quatro dias de evento.
Serviço
Local: Taguaparque (Taguatinga)
Data: 20 a 23 de agosto
Horário: a partir das 19h
Entrada: gratuita, mediante retirada de ingressos na plataforma Ticketou (www.ticketou.com) doação de 1kg de alimento não perecível
Classificação: livre
Instagram: @louvaifestivaloficial
Programação
Quinta-feira (21/8)
19h: Daniel Paraíso
20h: Lilian Duarte
21h: Xote Santo
22h30: DJ PV
Encerramento — Apóstolo Ezequias (pregador)
Sexta-feira (22/8)
19h: Fernando Fé
20h: Banda Luz Out
20h40: Camila Barros (pregadora)
22h: Bruna Karla
Sábado (23/8)
19h: JP Motta
20h: Banda Family
20h50: Eli Soares
22h30: Aline Barros
Trânsito
Para garantir a segurança viária, o Departamento de Trânsito (Detran-DF) montou uma operação especial.
A via principal de acesso ao parque, na altura da administração, ficará bloqueada durante os horários de realização do evento. Já a Avenida Contorno do Taguaparque continuará com fluxo normal.
Interdições
» Hoje: das 18h às 23h59
» Amanhã e sábado: das 17h às 23h59
A fiscalização também será reforçada, com atuação de equipes de policiamento, guinchos e a instalação temporária de sinalização para organizar o fluxo de veículos e pedestres.
*Estagiários sob a supervisão de Malcia Afonso
Luiz Fellipe Alves
Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.