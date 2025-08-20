Residência artística Ruth de Souza abre bolsas para trabalhadoras no DF

Residência Artística Ruth de Souza abre bolsas de R$ 1 mil para trabalhadoras domésticas no DF - (crédito: Arquivo pessoal )

O Projeto Residência Artística Ruth de Souza vai oferecer bolsas artísticas voltadas para trabalhadoras domésticas. A iniciativa homenageia Ruth de Souza, primeira atriz negra a se apresentar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e também a primeira brasileira indicada a um prêmio internacional de cinema.

A residência será realizada entre 29 de setembro e 5 de outubro de 2025 e prevê o pagamento de uma bolsa de R$ 1 mil para cada participante selecionada, como forma de incentivo e valorização do tempo dedicado à experiência.

Ao todo, serão disponibilizadas 10 vagas para mulheres que já tenham atuado como empregadas domésticas participarem de uma imersão artística.

Idealizadora do projeto, Naiara Lira destaca a relevância da iniciativa. “Sem arte, as pessoas não existem. Dar essa oportunidade a elas é fundamental. São trabalhadoras que sempre cuidaram dos outros, e agora terão a chance de se ver em um palco, sendo aplaudidas. No último dia de apresentação, gosto de recebê-las com bastante comida, como elas merecem”, afirmou.

As oficinas de teatro ocorrerão no Teatro Oficina Perdiz (710 Norte), de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 21h30, e aos finais de semana, às 15h. O projeto é financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF).

As interessadas devem acessar o perfil @festlira no Instagram e realizar a inscrição pelo link disponível na bio. O prazo vai até 31 de agosto de 2025.