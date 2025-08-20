InícioCidades DF
PROJETO

Residência artística Ruth de Souza abre bolsas para trabalhadoras no DF

Projeto destinado a trabalhadoras domésticas oferece imersão teatral, paga bolsas de R$ 1 mil e homenageia a primeira atriz negra a se apresentar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro

Residência Artística Ruth de Souza abre bolsas de R$ 1 mil para trabalhadoras domésticas no DF - (crédito: Arquivo pessoal )
Residência Artística Ruth de Souza abre bolsas de R$ 1 mil para trabalhadoras domésticas no DF - (crédito: Arquivo pessoal )

O Projeto Residência Artística Ruth de Souza vai oferecer bolsas artísticas voltadas para trabalhadoras domésticas. A iniciativa homenageia Ruth de Souza, primeira atriz negra a se apresentar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e também a primeira brasileira indicada a um prêmio internacional de cinema.

A residência será realizada entre 29 de setembro e 5 de outubro de 2025 e prevê o pagamento de uma bolsa de R$ 1 mil para cada participante selecionada, como forma de incentivo e valorização do tempo dedicado à experiência.

Ao todo, serão disponibilizadas 10 vagas para mulheres que já tenham atuado como empregadas domésticas participarem de uma imersão artística.

Idealizadora do projeto, Naiara Lira destaca a relevância da iniciativa. “Sem arte, as pessoas não existem. Dar essa oportunidade a elas é fundamental. São trabalhadoras que sempre cuidaram dos outros, e agora terão a chance de se ver em um palco, sendo aplaudidas. No último dia de apresentação, gosto de recebê-las com bastante comida, como elas merecem”, afirmou.

As oficinas de teatro ocorrerão no Teatro Oficina Perdiz (710 Norte), de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 21h30, e aos finais de semana, às 15h. O projeto é financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF).

As interessadas devem acessar o perfil @festlira no Instagram e realizar a inscrição pelo link disponível na bio. O prazo vai até 31 de agosto de 2025.

Saiba Mais

Mariana Saraiva

Repórter

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Por Mariana Saraiva
postado em 20/08/2025 21:24
x