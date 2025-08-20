Oito pessoas são denunciadas por aplicar golpe com boletos falsos

Grupo enganava vítimas com falsas promessas de renegociação de dívidas - (crédito: Caio Gomez)

Oito integrantes de uma quarilha foram denunciados por simular plataformas financeiras para aplicar golpes, fazendo as vítimas pensarem que estavam negociando dívidas.



De acordo com as investigações, uma parte da quadrilha criava sites falsos de instituições financeiras. Por meio deles, as vítimas faziam solicitações de boletos — que eram falsos — para pagar contas pendentes, como prestações atrasadas e financiamentos.

Além dos sites fraudulentos, os golpistas usavam anúncios falsos de negociação de dívidas. Nesse método, a pessoa era direcionada para uma conversa via WhatsApp. Após a "renegociação", um boleto falso era gerado e encaminhado à vítima.

Os crimes ocorreram entre maio de 2022 e julho de 2025. As investigações apuraram que, somente em 2022, mais de 140 boletos falsos foram emitidos, com cerca de R$ 23.900,00 de pagamentos feitos aos golpistas. Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), que denunciou a quadrilha, cinco integrantes estão presos de forma preventiva e duas integrantes foram soltas por serem as únicas responsáveis por cuidar dos filhos. De acordo com o MPDFT, o líder do bando, Callebe Ribeira da Silva, continua foragido.

A denúncia foi feita na segunda-feira (18/09). Os integrantes foram alvo da operação Fake Bank Slip, deflagrada pela Polícia Civil em 29 de julho de 2025, e devem responder pelos crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro.

