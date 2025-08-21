Pai é preso após agredir bebê de 4 meses no Riacho Fundo I

Pai foi preso por agredir bebê de quatro meses. A criança foi encontrada com ferimento na cabeça e encaminhada para o Hospital de Base - (crédito: Reprodução Google Street View)

Um homem foi preso em flagrante após agredir o próprio filho, um bebê de apenas 4 meses de vida. Antes disso, o suspeito violou uma ordem judicial de afastamento de uma casa. O caso ocorreu na noite de quarta-feira (20/8), após equipes da Polícia Militar (PMDF) serem acionadas por denúncias de violência doméstica em uma residência do Riacho Fundo I.

Segundo a polícia, as medidas protestivas descumpridas pelo agressor estão previstas na Lei Maria da Penha e Henry Borel.

O bebê apresentava ferimentos na cabeça, foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Base para atendimento médico. O agressor foi preso e encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas).