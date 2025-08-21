Pai é preso após agredir bebê de 4 meses no Riacho Fundo I

Um homem foi preso em flagrante após agredir o próprio filho, um bebê de apenas 4 meses de vida. Antes disso, o suspeito violou uma ordem judicial de afastamento de uma casa. O caso ocorreu na noite de quarta-feira (20/8), após equipes da Polícia Militar (PMDF) serem acionadas por denúncias de violência doméstica em uma residência do Riacho Fundo I.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Segundo a polícia, as medidas protestivas descumpridas pelo agressor estão previstas na Lei Maria da Penha e Henry Borel.
O bebê apresentava ferimentos na cabeça, foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Base para atendimento médico. O agressor foi preso e encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas).
Saiba Mais
- Cidades DF Mais de 750 vagas de emprego estão disponíveis nesta quinta-feira
- Cidades DF Justiça mantém condenação de jogador que agrediu árbitro em partida amadora
- Cidades DF Polícia cumpre mandados em internação contra adolescentes envolvidos em roubo
- Cidades DF Homem é executado a tiros em Samambaia; autor é preso
- Cidades DF Homem é condenado a 11 anos de prisão por tentativa de feminicídio
- Cidades DF Residência artística Ruth de Souza abre bolsas para trabalhadoras no DF