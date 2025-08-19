Colisão entre carro e moto deixa dois mortos na DF-001

O acidente ocorreu por volta das 6h da manhã e deixou dois mortos - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um sinistro de trânsito envolvendo uma moto e um carro deixou dois mortos na manhã desta terça-feira (19/8). Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMDF), as equipes foram acionadas às 6h20 para socorrer as vítimas no KM 43 da DF-001, depois da Papuda e antes da Marinha. Mas quando chegaram, as vítimas já não apresentavam sinais de vida

Na moto, uma Honda/CG Fan azul, estavam dois homens que não foram identificados até a publicação desta matéria. No veículo, um Fiat/Strada branco, o motorista de 48 anos se queixava de dores na cabeça e no tórax, além de escoriações no rosto. Consciente, orientado e estável, o condutor foi encaminhado ao Hospital de Base para avaliação médica.

A via foi totalmente interditada durante o atendimento. O local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).