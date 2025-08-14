Acidente trava a Estrutural por mais de quatro horas

Segundo o DER-DF, a colisão não afetou a estrutura metálica da passarela, mas danificou o pilar atingido - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O trânsito travou, nessa quarta-feira (13/8), na Via Estrutural (DF-095), depois que um caminhão atingiu a base de uma passarela. Segundo a Polícia Militar (PMDF), antes do impacto, o veículo colidiu em um carro e em uma moto, perto da quadra 10 do SCIA, sentido Taguatinga — Plano Piloto.

O acidente ocorreu por volta das 6h20 e causou um intenso congestionamento na Via Estrutural, por onde passam cerca de 100 mil veículos diariamente, conforme informações do Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF). Durante toda a manhã, o trânsito na região ficou engarrafado.

A batida danificou um dos pilares da estrutura e a reconstrução deve levar de 10 a 15 dias, apesar de a estrutura metálica da passarela estar intacta, segundo o superintendente técnico do DER-DF, Plínio Fragassi.

Após colidir com o carro e com a moto, o caminhão atravessou o canteiro central e atingiu a base da passarela, invadindo a pista contrária. O motorista, de 57 anos, informou aos policiais que foi fechado por um carro antes da sequência de colisões. No local do acidente, ele afirmou que estava transtornado e foi encaminhado à 8ª DP para prestar depoimento.

Segundo a PMDF, o motorista do caminhão fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Os documentos dele e do caminhão estavam em dia. O motociclista foi encaminhado consciente ao Hospital de Base, com suspeita de fratura no braço. Ninguém mais ficou ferido.

Congestionamento

Para atenuar o engarrafamento, a faixa exclusiva de ônibus da EPTG foi liberada até as 12h. Os veículos que circularam na faixa durante esse período não serão multados. Além disso, foi mantida a faixa reversa no sentido Plano Piloto até as 10h.

A partir desta quinta-feira (14/8), a pista exclusiva da EPTG volta a ser destinada apenas ao transporte coletivo e a reversão de faixa na Estrutural permanecerá no horário tradicional, entre as 6h e as 9h20.

De acordo com o DER-DF, as faixas interditadas na (DF-095) estão liberadas. Foi instalada uma estrutura provisória de escoramento na passarela danificada, que permanecerá em uso até a finalização da obra. Durante o trabalho de reconstrução, as faixas próximas ao canteiro central poderão ser interditadas de forma temporária e pontual, para a entrada e saída de materiais, sem prejuízo significativo para o tráfego.

Prevenção

Ao Correio, o professor de engenharia de tráfego da UnB Paulo César Marques explicou a dinâmica do trânsito no DF. "Se estivéssemos falando de uma cidade mais convencional, haveria alternativas viárias. No centro do Rio de Janeiro, por exemplo, as pessoas conseguem pegar outras ruas e fazer caminhos diferentes, no caso de um acidente. Aqui, temos manchas de ocupação, como o Plano Piloto e Taguatinga, ligadas basicamente por dois corredores principais. Ainda que sejam vias largas, com três faixas por sentido, não existem muitas alternativas", ressaltou.

Marques exemplificou que a Estrutural é uma via de grande capacidade, com seis faixas. Quando acontece um acidente de grandes proporções e só uma fica funcionando, como ocorreu ontem, é como se a via tivesse um "infarto". "Você interrompe cinco faixas e só sobra uma: não há muito o que fazer", afirmou. Como solução, o professor sugere que o atendimento dessas ocorrências seja ágil, pois, segundo ele, qualquer acidente grave precisa ser resolvido rapidamente, para não contaminar todo o trânsito.

Diante do cenário, ele apontou que a prevenção é o caminho mais eficiente. "O controle de velocidade é uma medida fundamental", avaliou. "Ele não aumenta nem diminui o número de veículos na via, mas reduz a incidência de acidentes." Para que isso funcione, de acordo ele, é preciso fiscalização. "É essencial ter policiamento nos locais e fiscalização constante. Quando os motoristas percebem a presença policial, tendem a ficar mais atentos. Com regras claras e fiscalização, o controle fica muito melhor."



