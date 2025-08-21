Nota Legal: sorteados têm até sexta-feira (22/8) para indicar conta bancária

O prazo para os sorteados da Nota Legal apresentarem suas contas bancárias, se encerra nesta sexta-feira (21/08) - (crédito: Foto: Vinícius de Melo/Ascom/Seec)

A Secretaria de Estado e Economia do Distrito Federal (Seec) alerta que o prazo para os sorteados da Nota Legal apresentarem as contas bancárias se encerra nesta sexta-feira (22/8). O órgão reforça que o contribuinte que não indicar os dados perde direito ao prêmio, que retorna para o Tesouro do Distrito Federal.

Para realizar o processo, basta entrar no site do Nota Legal, realizar o login e, se tiver sido beneficiado com o sorteio, preencher as informações referentes à conta bancária.

Até então, um total de 9.149 sorteados procuraram a Seec e preencheram os dados. Ainda assim faltam informações bancárias de 3.451 sorteados, que vão dividir um prêmio de R$ 369.500.

O próximo sorteio do Nota Legal ocorre no dia 18 de novembro. O prêmio, no valor de R$ 3,5 milhões, será sorteado entre quem incluiu o CPF nas notas fiscais entre novembro de 2024 e abril deste ano. Para se cadastrar, basta acessar o site do programa e informar os dados até o dia 9 de setembro.

*Estagiário sob supervisão de ...