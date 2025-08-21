Bortoleto revela detalhes da pista do Autódromo de Brasília

O governador Ibaneis Rocha recebeu o piloto de Fórmula 1 Gabriel Bortoleto, na quarta-feira (20/8), e anunciou a reabertura do Autódromo de Brasília em 30 de novembro, com uma corrida da Stock Car. Após visitar o Palácio do Buriti, Bortoleto conferiu de perto as obras de modernização do autódromo. O piloto andou pelo circuito e conheceu a pista, que está fechada desde 2014.

“É incrível ter mais um autódromo de qualidade no Brasil. O projeto de Brasília é impressionante, com nível europeu em asfalto, drenagem, áreas de escape e segurança. A pista é larga, rápida e oferece pontos de ultrapassagem, o que cria muita competição. São seis layouts diferentes, permitindo diversidade e desafios para os pilotos. Estou muito feliz em ver o resultado desse trabalho”, disse Bortoleto.



Veja o vídeo:

O espaço passa por reformas no traçado, nas áreas de escape e na infraestrutura, mantendo a característica original e adicionando melhorias em arquibancadas temporárias, drenagem e segurança. Serão seis variações de traçado, que permitirão corridas de diferentes categorias, incluindo carros, motos, arrancada e drift. A expectativa é de que o local possa receber até 100 mil pessoas por evento.

Borboleto elogiu a largura da pista. "As curvas muito rápidas e a largura da pista me impressionaram bastante, porque não é fácil ter uma pista tão ampla assim. É muito interessante, pois isso gera muita competição. Quando a pista é muito curta ou estreita, não é possível realizar muitas ultrapassagens. Com uma pista larga, é possível variar os tipos de traçado, alargar a entrada para tentar uma manobra na saída e forçar mais nas disputas. Pista larga é, normalmente, o melhor que existe em autódromos, e esta realmente é uma das mais largas que já vi na minha vida”, citou o piloto.



Bortoleto foi elogiado por Ibaneis. “Nosso querido Gabriel Bortoleto está fazendo um trabalho excepcional na Fórmula 1, levando o nome do Brasil novamente para a ponta do automobilismo internacional", disse o governador do DF.



Quem é Gabriel Bortoleto?

Gabriel Bortoleto é um piloto brasileiro de 20 anos.

Natural de Osasco, em São Paulo, ele iniciou sua carreira no kartismo, destacando-se no Brasil e na Europa, com 3º lugar no Campeonato Mundial de 2019.

Em 2020, estreou na Fórmula 4 Italiana pela Prema Power Team.

Em 2021, avançou para a Fórmula Regional Europeia (Freca) pela equipe de Fernando Alonso.

Em 2022, competiu pela R-Ace GP, venceu na estreia da F-Regional Asiática e terminou a temporada europeia em 6º lugar.

Em 2023, disputou a FIA Fórmula 3, liderou o campeonato desde o início e conquistou o título com ampla vantagem.

Atualmente, Bortoleto representa o Brasil na Fórmula 1, competindo pela Sauber (Audi) desde o início da temporada de 2025.

* Com informações da Agência Brasília