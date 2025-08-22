Mulher de 48 anos sofre parada cardiorrespiratória na Rodoviária do Plano Piloto - (crédito: PCDF)

Uma mulher de 48 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória, nesta sexta-feira (22/8), na plataforma inferior da Rodoviária do Plano Piloto. A situação mobilizou o resgate aéreo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a vítima inconsciente, caída no chão, e iniciaram as avaliações e os procedimentos de reanimação. Após 35 minutos de manobras, a mulher recuperou os sinais vitais e foi transportada para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

Até o momento, não há informações sobre a evolução do quadro de saúde da paciente.