InícioCidades DF
Pronto-atendimento

Mulher de 48 anos sofre parada cardiorrespiratória na Rodoviária

Vítima foi reanimada após 35 minutos de manobras e levada de helicóptero ao Hospital Regional da Asa Norte

Mulher de 48 anos sofre parada cardiorrespiratória na Rodoviária do Plano Piloto - (crédito: PCDF)
Mulher de 48 anos sofre parada cardiorrespiratória na Rodoviária do Plano Piloto - (crédito: PCDF)

Uma mulher de 48 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória, nesta sexta-feira (22/8), na plataforma inferior da Rodoviária do Plano Piloto. A situação mobilizou o resgate aéreo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a vítima inconsciente, caída no chão, e iniciaram as avaliações e os procedimentos de reanimação. Após 35 minutos de manobras, a mulher recuperou os sinais vitais e foi transportada para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

Até o momento, não há informações sobre a evolução do quadro de saúde da paciente.

Saiba Mais

Mariana Saraiva

Repórter

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Por Mariana Saraiva
postado em 22/08/2025 17:24 / atualizado em 22/08/2025 17:56
x