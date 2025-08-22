Criança de 1 ano sofre parada cardiorrespiratória após se afogar em piscina de condomínio no DF - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma criança de 1 ano sofreu uma parada cardiorrespiratória após se afogar na piscina de um condomínio em Sobradinho, na manhã desta sexta-feira (22/8). A vítima ficou cerca de 30 minutos sem sinais vitais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), as equipes de resgate iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar, com apoio do Samu. Após meia hora de atendimento intenso, os batimentos cardíacos foram restabelecidos. A menina foi encaminhada em estado grave ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS).