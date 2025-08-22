33ª edição da Expoabra traz atrações e shows musicais com entrada gratuita

Por Bruna Teixeira*

A 33ª edição da Expoabra acontece entre 29 de agosto e 7 de setembro, no Parque de Exposições Granja do Torto. O evento é aberto ao público e contará com atrações e shows musicais. A entrada é gratuita. Apesar de a abertura oficial ser em 29/8, as atividades já começaram, com a entrada de animais, concursos, exposições e provas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A expectativa é de receber cerca de 100 mil pessoas no evento, considerado uma das exposições agropecuárias mais tradicionais da região, com diversas atividades voltadas ao agronegócio, como leilões, feiras, concursos, exposições, vendas de animais, equipamentos e soluções tecnológicas. A programação completa está disponível no site oficial da Expoabra.

Leia também: Ferramenta permite verificação de identidade de profissionais da saúde

A Expoabra é promovida pelo Serviço Social Autônomo Parque Granja do Torto (PGT), pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF) e pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento (Seagri-DF), com o apoio do Governo do Distrito Federal (GDF), empresas privadas e organizações e associações de criadores de animais e de produtores rurais.

Serviço

Data: 29 de agosto a 7 de setembro

Local: Parque de Exposições Granja do Torto

Para conferir a programação, acesse o site expoabraoficial.com.br



*Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho

Missão da CNI aos EUA vai negociar ampliação da lista de exceções ao tarifaço