Governo federal nega proposta de paridade salarial entre PCDF e PF

Após três horas de negociações no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), policiais civis relataram frustração com a negativa em reajustar, de forma equiparada, os salários da Polícia Civil e da Polícia Federal. O governo federal apresentou uma contraproposta, de reajuste de 18%, em duas parcelas, uma em setembro deste ano e a outra, em abril de 2026.

Participaram da reunião representantes do Sindicato dos Policias Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF) e do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Distrito Federal (Sindepo-DF). Na segunda-feira (25/8), uma assembleia informativa será estabelecida, pelos dois sindicatos, para analisar a contraproposta apresentada pelo governo federal.

A escrivão Juliana Nunes, que faz parte da corporação há 25 anos, contou que tinha boas expectativas com relação ao reajuste. “Estamos aguardando há muitos anos. Perdemos a paridade (com os salários da Polícia Federal), que era histórica”, lamentou.

Enoque Venâncio de Freitas, presidente do Sinpol-DF, definiu a reunião como “frustrante”. “De antemão, vou levar essa contraproposta para decidirmos em assembleia. Lutar pela restauração da paridade é lutar por justiça pelos nossos policiais”, comentou.

A presidente do Sindepo-DF, Cláudia Alcântara, afirmou que a medida foi uma questão política. “Não esperávamos. Tecnicamente, ouvimos de todos, aqui no ministério, que estava ajustado. Agora, apresentaram outro percentual. Isso nos faz perceber que não é uma questão técnica”, afirmou.

Paridade

A paridade entre salários de agentes da Polícia Civil do DF e da Polícia Federal foi descontinuada em 2016. Desde então, os policiais civis alegam conviver com a falta de reajuste salarial que acompanhe os valores recebidos por policiais federais. A proposta de equiparação foi levada pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, ao governo Lula. A discussão ocorre desde o início de 2025, quando, em fevereiro, Ibaneis enviou o pedido de reconstituição salarial das forças de segurança do Distrito Federal.

Venâncio destacou que a categoria esperava conseguir a paridade salarial, uma vez que, segundo ele, em outros mandatos de Lula, ela sempre foi cumprida. “Confiamos que haverá uma nova rodada de negociações e que nossa proposta será aceita. Queremos essa mudança para o trabalhador”, acrescentou.



