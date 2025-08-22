ANTT adia por mais um mês reajuste de tarifas de ônibus do Entorno

Caso a decisão não fosse tomada, o aumento começaria a valer já neste sábado (23/8) - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) decidiu prorrogar por mais um mês a suspensão do reajuste de 2,91% nas tarifas do transporte semiurbano interestadual de passageiros do Entorno do Distrito Federal. A deliberação divulgada nesta sexta-feira (22/8) atende parcialmente ao pedido feito em ofício conjunto pelos governadores Ronaldo Caiado (GO) e Ibaneis Rocha (DF), que haviam pedido a suspensão do reajuste por 90 dias.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Caso a decisão não fosse tomada, o aumento começaria a valer já neste sábado (23/8), impactando diretamente milhares de trabalhadores que utilizam diariamente o transporte entre Goiás e Brasília. No documento encaminhado ao Ministério dos Transportes e à ANTT, os governadores argumentaram que o prazo adicional é fundamental para evitar prejuízos à população e garantir tempo hábil para avançar na criação do Consórcio Interfederativo da Região Metropolitana do Entorno (Cirme). O novo órgão permitirá uma gestão compartilhada do serviço entre União, Goiás e Distrito Federal.