InícioCidades DF
TEMPO SECO

Em alerta vermelho, umidade do ar cai a 10% no DF nesta sexta

O índice foi registrado às 15h, na estação meteorológica do Gama

O Inmet havia emitido mais cedo um alerta vermelho para a baixa umidade no Distrito Federal. O grau de severidade caracteriza grande perigo, com índice da umidade relativa do ar abaixo de 12% - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
O Inmet havia emitido mais cedo um alerta vermelho para a baixa umidade no Distrito Federal. O grau de severidade caracteriza grande perigo, com índice da umidade relativa do ar abaixo de 12% - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A umidade relativa do ar chegou a 10% no Distrito Federal nesta sexta-feira (22/8), às 15h, no Gama. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Inmet havia emitido mais cedo um alerta vermelho para a baixa umidade no Distrito Federal. O grau de severidade caracteriza grande perigo, com índice da umidade relativa do ar abaixo de 12%.

Segundo o órgão, outras cidades da região Centro-Oeste registraram baixas umidades, como Goiás (GO), com 8%; Paraúna (GO), 9%; e São Simão (GO), 10%.

Já as maiores temperaturas foram registradas em São Félix do Xingu (PA), com 38,5°C; Cuiabá (MT), 38,4°C; Rondonópolis (MS), 38,4°C; e Nhumirim (MS), 38,2°C.

Cuidados necessários no período de seca e baixa umidade

  • Capriche na hidratação e não dispense o protetor solar;
  • Vista roupas leves e considere sair de casa com um guarda-chuva, para evitar a exposição direta ao sol;
  • Evite atividades físicas ao ar livre nas horas mais quentes do dia (entre às 10h e às 16h), pois a respiração intensa aumenta a inalação de partículas poluentes;
  • Use máscaras de proteção, como as do tipo N95, que ajudam a filtrar partículas finas e irritantes presentes no ar;
  • Evite a utilização de produtos de limpeza com odores fortes, velas e incensos, que podem piorar a qualidade do ar e aumentar a irritação nas vias aéreas;
  • Use colírios lubrificantes nos olhos, que ajudam a proteger contra o ressecamento. Óculos de sol também são recomendados;
  • Tenha atenção ao manuseio de fogo. Afinal, ninguém aguenta mais incêndios e queimadas, não é?

Saiba Mais

Roberto Fonseca

Subeditor

Formado em jornalismo no UniCeub, cursou ciência política na UnB com pós-graduação em Comunicação Política no Legislativo. É apresentador do programa CB.Poder, da TV Brasília

Por Roberto Fonseca
postado em 22/08/2025 18:19 / atualizado em 22/08/2025 18:29
x