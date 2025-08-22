Em alerta vermelho, umidade do ar cai a 10% no DF nesta sexta

A umidade relativa do ar chegou a 10% no Distrito Federal nesta sexta-feira (22/8), às 15h, no Gama. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet.
O Inmet havia emitido mais cedo um alerta vermelho para a baixa umidade no Distrito Federal. O grau de severidade caracteriza grande perigo, com índice da umidade relativa do ar abaixo de 12%.
Segundo o órgão, outras cidades da região Centro-Oeste registraram baixas umidades, como Goiás (GO), com 8%; Paraúna (GO), 9%; e São Simão (GO), 10%.
#Baixa Umidade: Confira os menores valores registrados, até às 15h de hoje (22), nas estações do #INMET:— INMET (@inmet_) August 22, 2025
???? Goiás (GO): 8%
???? Paraúna (GO): 9%
???? São Simão (GO): 10%
???? Gama (DF): 10%
Já as maiores temperaturas foram registradas em São Félix do Xingu (PA), com 38,5°C; Cuiabá (MT), 38,4°C; Rondonópolis (MS), 38,4°C; e Nhumirim (MS), 38,2°C.
Cuidados necessários no período de seca e baixa umidade
- Capriche na hidratação e não dispense o protetor solar;
- Vista roupas leves e considere sair de casa com um guarda-chuva, para evitar a exposição direta ao sol;
- Evite atividades físicas ao ar livre nas horas mais quentes do dia (entre às 10h e às 16h), pois a respiração intensa aumenta a inalação de partículas poluentes;
- Use máscaras de proteção, como as do tipo N95, que ajudam a filtrar partículas finas e irritantes presentes no ar;
- Evite a utilização de produtos de limpeza com odores fortes, velas e incensos, que podem piorar a qualidade do ar e aumentar a irritação nas vias aéreas;
- Use colírios lubrificantes nos olhos, que ajudam a proteger contra o ressecamento. Óculos de sol também são recomendados;
- Tenha atenção ao manuseio de fogo. Afinal, ninguém aguenta mais incêndios e queimadas, não é?
