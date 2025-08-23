InícioCidades DF
Vacinação do DF amplia pontos de atendimento neste sábado

Serão 48 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) abertas em 20 regiões administrativas, além de quatro ações em locais de grande circulação

A SES-DF reforça que a vacinação segue o Calendário Nacional e é aberta a todas as faixas etárias - (crédito: Jhonatan Cantarelle/Agência Saúde DF)
A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) vai ampliar a Campanha de Vacinação neste sábado (23/8). Serão 48 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) abertas em 20 regiões administrativas, além de quatro ações em locais de grande circulação, como a zona rural de Planaltina. A lista completa com endereços e horários está no site da SES-DF.

A iniciativa inclui pontos estratégicos, como o Shopping Popular, que terá vacinação das 9h às 17h. No Sol Nascente, o atendimento será durante o evento "GDF Mais Perto do Cidadão", e em São Sebastião, o "Carro da Vacina" percorrerá a comunidade Zumbi dos Palmares.

A SES-DF reforça que a vacinação segue o Calendário Nacional e é aberta a todas as faixas etárias. Basta apresentar documento de identificação e a caderneta de vacinação para receber o imunizante. Não é necessário agendar.

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 23/08/2025 00:04
