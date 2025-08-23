Vacinação do DF amplia pontos de atendimento neste sábado

A SES-DF reforça que a vacinação segue o Calendário Nacional e é aberta a todas as faixas etárias - (crédito: Jhonatan Cantarelle/Agência Saúde DF)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) vai ampliar a Campanha de Vacinação neste sábado (23/8). Serão 48 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) abertas em 20 regiões administrativas, além de quatro ações em locais de grande circulação, como a zona rural de Planaltina. A lista completa com endereços e horários está no site da SES-DF.

Leia também: Ferramenta permite verificação de identidade de profissionais da saúde

A iniciativa inclui pontos estratégicos, como o Shopping Popular, que terá vacinação das 9h às 17h. No Sol Nascente, o atendimento será durante o evento "GDF Mais Perto do Cidadão", e em São Sebastião, o "Carro da Vacina" percorrerá a comunidade Zumbi dos Palmares.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

A SES-DF reforça que a vacinação segue o Calendário Nacional e é aberta a todas as faixas etárias. Basta apresentar documento de identificação e a caderneta de vacinação para receber o imunizante. Não é necessário agendar.