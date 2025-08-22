Ferramenta permite verificação de identidade de profissionais da saúde

Por Bruna Teixeira*—A ferramenta Saúde Confirma é um mecanismo de verificação da identidade dos servidores públicos da Saúde por meio do escaneamento de um QR Code presente no crachá dos funcionários da saúde. O recurso é disponibilizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) com o objetivo de aumentar a segurança ao cidadão ao receber visitas dos servidores.

A plataforma, oferecida por meio da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação em Saúde (Setis), funciona da seguinte forma: o cidadão deve acessar o site Saúde Confirma e apontar a câmera do celular para o QR Code do crachá. Dessa forma, terá acesso a dados como foto, nome, cargo e unidade de lotação do profissional. A SES-DF ressalta que, para garantir a autenticidade das informações, a leitura deve ser feita exclusivamente na plataforma oficial da Secretaria.

De acordo com o secretário-executivo da Setis, Deilton Silva, a iniciativa também valoriza os profissionais. “A identificação digital traz mais transparência, coíbe fraudes e aumenta a sensação de segurança para as famílias atendidas”, conclui.

Ainda segundo a SES-DF, a medida evita tentativas de fraudes, bem como amplia a segurança da população e fortalece o trabalho dos Agentes de Vigilância Ambiental e dos Agentes Comunitários de Saúde.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel