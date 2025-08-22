DF entra em alerta vermelho devido à baixa umidade

Baixa umidade deixa o DF em estado de alerta vermelho, com risco de incêndios e problemas respiratórios, segundo o Inmet. - (crédito: Ed Alves / DA Press)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira (22/8), um alerta vermelho para a baixa umidade no Distrito Federal. O grau de severidade caracteriza grande perigo, com índice da umidade relativa do ar abaixo de 12%.

Conforme o Inmet, a condição representa grande risco de incêndios florestais e à saúde (doenças pulmonares, dores de cabeça, etc). As orientações contemplam beber líquidos em abundância, evitar a prática de atividades físicas durante o tempo seco, hidratar a pele, umidificar o ambiente e evitar o consumo de bebidas diuréticas (café e álcool).

Além do Distrito Federal, o alerta também atinge o Leste Goiano, Centro Goiano, Nordeste Mato-grossense, Norte Goiano, Ocidental do Tocantins, Noroeste Goiano, Oriental do Tocantins, Noroeste de Minas, Extremo Oeste Baiano e Sul Goiano.

Alerta vermelho (foto: Reprodução / Inmet)