Carro colide com árvore na entrada do Setor de Clubes Sul

Condutor de 22 anos teve apenas escoriações leves - (crédito: Divulgação/ CBMDF)

Um carro colidiu contra uma árvore, na manhã deste sábado (23/8). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o acidente ocorreu na entrada do Setor de Clubes Sul, próximo à ponte Juscelino Kubitschek.

Segundo o CBMDF, o condutor do carro, um homem de 22 anos, apresentava escoriações leves, estava consciente e orientado, sendo transportado para o Hospital de Base.



Após o atendimento, o local ficou sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). De acordo com os bombeiros, não há detalhes ou informações sobre o que pode ter motivado o acidente.



Mais ocorrências



Na madrugada deste sábado (23), uma kombi pegou fogo no Lago Sul. O Corpo de Bombeiros, ao chegar no local, encontrou o veículo tomado pelas chamas. Assim, de imediato, a guarnição realizou os procedimentos necessários para combater o incêndio, utilizando espuma como agente extintor. O proprietário não foi localizado.



Kombi pega fogo no Lago Sul, na madrugada deste sábado (23/8) (foto: Divulgação/ CBMDF)