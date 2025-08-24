Estudantes da rede pública terão experiência internacional no currículo

Lara Costa - especial para o Correio

Alunos selecionados do programa Pontes para o mundo participaram da reunião final antes do intercâmbio para o Reino Unido, nesse sábado (23/8), no Teatro Nacional. A iniciativa da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE-DF) tem como objetivo oferecer a 100 estudantes da rede pública a oportunidade de vivência internacional educacional no Reino Unido.

Nesta edição, foram escolhidos 102 pessoas de diversas regiões administrativas do DF, que vão viajar entre 3 e 4 setembro, e ficarão até 5 de dezembro. O governador Ibaneis Rocha destacou a importância do projeto a partir da própria experiência de intercâmbio na adolescência. "Vocês não imaginam o tanto que é satisfatório e enriquecedor conhecer outras culturas"

Ibaneis também anunciou a expansão do programa, passando para 400 alunos em três países: Alemanha, Espanha e Japão; além do encaminhamento de um projeto de lei à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), que torne o programa de forma permanente.

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, também foi aluna de intercâmbio entre os 14 e 15 anos, e ressalta a importância do projeto. "Foi um divisor de águas na minha vida, o que amadureci e aproveitei em cada situação. Experimentem tudo, olhem e provem as comidas, não tenham preconceito, tudo é aprendizado."

Dupla oportunidade

Os irmãos gêmeos José Pedro e Thiago Felipe Lima Travassos, de 17 anos, se demonstraram animados com a viagem. Estudantes do Centro Educacional (CED) 06 de Ceilândia, ambos ficarão no país de Gales, onde terão a oportunidade de estudar na renomada Universidade de Cambridge.

"Está bem emocionante, estou tentando processar tudo que está acontecendo e acho que a minha ficha só vai cair de verdade quando eu estiver lá. Espero conhecer muitas pessoas, fazer vários amigos e estudar bastante também está na minha lista", vibra José Pedro.

Nesta última semana que antecede a viagem, Thiago Felipe conta que fará tudo que puder, para matar a saudade do Brasil, como comer caju e tomar guaraná. No entanto, ele também reconhece que, ao final da estadia, pode sentir falta de alguns aspectos. "Três meses é um tempo grande e curto também, sinto que, eventualmente, posso sentir saudade das pessoas de lá também", acrescenta.

Expectativas

Os pais, Elisabeto, 63, e Maria Aparecida, 57, contam que têm expectativas com o intercâmbio dos filhos, principalmente por ser a oportunidade de ambos viverem fora de casa. Para o servidor público, a experiência é nova, uma vez que irão passar um tempo longe dos filhos. "Nós sempre damos uma boa educação, não discutimos e nunca pedimos para eles estudarem, isso parte deles. Eles estão lá por próprio mérito. Até mesmo sem falar conosco, fizeram a inscrição e a prova, nos avisaram depois", relatou. "Eu sei que eles merecem tudo que eles estão vivendo, e que vão se dar bem. É difícil de ficar sem a presença física, mas vamos nos comunicar todos os dias", completou a mãe.

Festival Louvai movimentou o Taguaparque

O Festival Louvai de 2025 encerrou ontem, após quatro dias de atividade no Taguaparque, em Taguatinga. Nos dois primeiros dias, na quarta e na quinta-feira, participaram aproximadamente 3 mil e 5 mil pessoas, respectivamente. Na sexta-feira, foram 20 mil pessoas e a expectativa era de que 30 mil pessoas estivessem no último dia para a apresentação da cantora gospel Aline Barros. Realizado pelo Instituto Orgulho de Ser Nordestino, com apoio do Governo do Distrito Federal (GDF), o Louvai que tem como objetivo unir espiritualidade, cultura e turismo, posicionando Taguatinga como um polo de turismo religioso.

degustação

Noite especial para quem ama vinho

Na próxima terça-feira, a rede Atacadão Dia a Dia realiza um evento especial para celebrar os 30 anos do Catalina, vinho chileno da renomada vinícola Santa Ema. O evento exclusivo para membros do Clube DD ocorre na adega do SIA, com a presença de Rossana Pavoni, dona do selo, e Andrés Sanhueza, enólogo-chefe. O evento é fechado e exclusivo para 40 pessoas, todos membros do Clube DD e apreciadores fiéis da bebida. Os convidados terão a oportunidade de degustar as safras de 2015, 2018 e 2021 do Catalina, que estarão com preços promocionais, além de outros rótulos premiados da Santa Ema, uma charcutaria harmonizada e benefícios na compra de vinhos.