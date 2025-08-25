InícioCidades DF
DENÚNCIA

Quadrilha especializada em furto de celulares é presa após evento de samba

Com os suspeitos foram encontrados nove aparelhos furtados. Os quatro detidos já tinham passagem na polícia por outros 11 crimes

PMDF recupera nove aparelhos furtados em 'Tardezinha' - (crédito: PMDF/Divulgação)
PMDF recupera nove aparelhos furtados em 'Tardezinha' - (crédito: PMDF/Divulgação)

Quatro pessoas foram presas suspeitas de integrar uma organização criminosa especializada em furto de celular em eventos de Brasília, como o 'Tardezinha', ocorrido no último sábado (23/8). Com eles, foram encontrados nove aparelhos furtados.

A ação iniciou após um popular denunciar que uma mulher havia entregado uma grande quantidade de celulares a um homem. A partir disso, equipes do 7º Batalhão da Polícia Militar passou a acompanhar o casal, que entrou em um veículo, abordado posteriormente.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Junto ao casal, estavam outras duas pessoas. Durante a busca no veículo, os militares encontraram os celulares furtados. Foi constatado também que os envolvidos possuem diversas passagens criminais por roubo e furto, além de adulteração de sinais identificadores de veículo, associação criminosa, receptação de veículos, dano a bem público, desacato, injúria, violência doméstica, lesão corporal, vias de fato, ameaça e porte de arma branca

Os quatro detidos, com 27, 31, 33 e 34 anos, foram levados à 5ª Delegacia de Polícia (Setor de Grandes Áreas norte), onde responderão pelos crimes cometidos.

Saiba Mais

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 25/08/2025 08:55 / atualizado em 25/08/2025 08:56
x