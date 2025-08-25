Quadrilha especializada em furto de celulares é presa após evento de samba

Quatro pessoas foram presas suspeitas de integrar uma organização criminosa especializada em furto de celular em eventos de Brasília, como o 'Tardezinha', ocorrido no último sábado (23/8). Com eles, foram encontrados nove aparelhos furtados.

A ação iniciou após um popular denunciar que uma mulher havia entregado uma grande quantidade de celulares a um homem. A partir disso, equipes do 7º Batalhão da Polícia Militar passou a acompanhar o casal, que entrou em um veículo, abordado posteriormente.

Junto ao casal, estavam outras duas pessoas. Durante a busca no veículo, os militares encontraram os celulares furtados. Foi constatado também que os envolvidos possuem diversas passagens criminais por roubo e furto, além de adulteração de sinais identificadores de veículo, associação criminosa, receptação de veículos, dano a bem público, desacato, injúria, violência doméstica, lesão corporal, vias de fato, ameaça e porte de arma branca.

Os quatro detidos, com 27, 31, 33 e 34 anos, foram levados à 5ª Delegacia de Polícia (Setor de Grandes Áreas norte), onde responderão pelos crimes cometidos.