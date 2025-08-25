Semana será de calor intenso e ar seco em todo DF

Amanhecer - Brasília - Isto É Brasília - Previsão do Tempo. - (crédito: Ed Alves/CB )

Os dias seguem quentes e com baixa umidade relativa do ar no Distrito Federal. A temperatura mínima nesta segunda-feira (25/8), atingiu 16 °C em Águas Emendadas e 19 °C, na estação meteorológica do Plano Piloto. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), durante o dia, o calor volta com máximas variando entre 30 °C e 32 °C.

O clima no DF segue com ar seco predominante durante o dia, especialmente no período da tarde, e névoa característica das fuligens das queimadas do cerrado. Segundo o meteorologista Danilo Siden, do Inmet, em algumas regiões do DF, os índices de umidade podem ficar entre 15% e 20%, caindo ao longo do dia.

O restante da semana deve seguir os mesmos índices, aumentando o alerta para os cuidados com a saúde durante essa época do ano, como redobrar a hidratação e evitar exposição ao sol ao longo do dia.